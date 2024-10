Ultima chiamata per Sonia Bruganelli e Carlo Aloia a Ballando con le Stelle 2024

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia eliminati da Ballando con le stelle 2024? Il rischio è concreto per la coppia, ma tutto verrà deciso dopo lo spareggio con Alan Friedman e Giada Lini. Sicuramente l’ex moglie di Paolo Bonolis arriva a questo appuntamento carica a mille, dopo aver trascorso giorni difficili e di profonde riflessioni. Infatti Sonia Bruganelli ha maturato l’idea di essere stata snobbata dalla giuria, di aver perso appeal dopo la rottura con il celebre conduttore. A quanto pare, la sua nuova storia d’amore con Angelo Madonia, non sarebbe altrettanto attrattiva nelle dinamiche del gioco.

Perché Alan Friedman eliminato da Ballando: spareggio con Sonia Bruganelli già deciso?/ "Il vero motivo è…"

A complicare la situazione e l’emotività di Sonia, anche alcune insicurezze personali, probabilmente sbocciate dopo alcune critiche e osservazioni ricevute nel post puntata. “Divento brutta perché mi vedo brutta e non all’altezza di altre. È un mio enorme limite che sta venendo fuori, pensavo di saperla gestire e invece non l’ho gestita”, lo sfogo di Sonia.

Edoardo Tavassi vs Sonia Bruganelli/ "A Ballando sta montando un caso. Mi fece male, ma non si è mai scusata"

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia in cerca di riscatto a Ballando con le stelle 2024: la posta in palio è pesante…

“Prima c’era un mondo che si rapportava a me in una maniera diversa. Prima se ero brutta la gente se lo faceva andare bene perché avevo accanto a me una persona che a loro interessava mantenersi vicino. Ora se sono brutta non mi fanno passare più niente”, ha ribadito affranta la Bruganelli. Dopo lo sfogo, tuttavia, è arrivato il momento di concentrarsi sul lavoro in pista per la showgirl, che peraltro ha mostrato grandi miglioramenti nelle prime puntate.

Con il suo ultimo slow fox assieme al maestro Carlo Aloia ha fatto un lavoro più che decoroso, anche se molti sembrano essersi focalizzati su aspetti non inerenti al ballo. Riusciranno Sonia e Carlo a far cambiare idea agli scettici? In ballo c’è la permanenza a Ballando con le Stelle 2024…

Ballando con le stelle 2024, 4a puntata/ Diretta: Raoul Bova ballerino per una notte, Alan Friedman a rischio