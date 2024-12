Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno ancora insieme?

Sonia Bruganelli e il fidanzato Angelo Madonia sono ancora una coppia? Stanno insieme o si sono lasciati? L’interrogativo si ripete dopo il periodo di crisi a Ballando con le Stelle, che a quanto pare non sarebbe ancora finito. Il condizionale è d’obbligo perché la coppia ha deciso di mantenere massima privacy sul proprio rapporto. Sonia e Angelo avevano cominciato l’avventura nel talent di Raiuno con partner di ballo differenti, ma erano felici e contenti di poter condividere il percorso e la competizione nello stesso programma.

D’altronde il loro amore volava alto, poi però qualcosa dev’essersi inspiegabilmente guastato. Non è chiaro cosa né perché Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si siano allontanati ma certamente la crisi ha inceppato quel “qualcosa di molto bello” che il ballerino e la showgirl stavano vivendo.

Nessuno dei due ha confermato la rottura dopo Ballando con le Stelle, ma è chiaro che la coppia sia ancora in una fase molto delicata. Entrambi hanno rilasciato dichiarazioni sibilline dopo la fine del programma, pertanto tutto è ancora da decidere. Ai più curiosi non resta che attendere, perché solo il tempo darà le risposte su Sonia Bruganelli e Angelo Madonia.

Il ballerino, intanto, ci ha tenuto a fare alcune precisazioni in merito all’allontanamento da Ballando, affermando di non essere mai stato distratto in alcun modo da Sonia Bruganelli. “Non ero distratto da lei né dalla nostra storia d’amore. Sono andato via avendo tutti 10 dalla giuria, ero totalmente concentrato”, ha assicurato in una intervista a Domenica In. Nessuna indicazione, invece, sulla sua situazione attuale con Sonia, che resta indubbiamente alquanto complicata.

