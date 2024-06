Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: separazione consensuale/ A fine mese la fine ufficiale del matrimonio

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: ultimo capitolo del matrimonio

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati da tempo ma per l’ex coppia è arrivato il momento di rendere tutto ufficiale separandosi legalmente. Stando a quello che riporta la rubrica “Chicche di gossip” pubblicata sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 19 giugno 2024, a fine mese, il conduttore e l’opinionista dell’Isola dei Famosi si incontreranno per la separazione legale mettendosì così un punto definitivo ad un matrimonio lungo e felice che è stato coronato dalla nascita dei figli Silvia, Davide e Adele.

“Una separazione consensuale che pone fine ufficialmente al loro matrimonio, ma non certo al loro affetto“, riporta il settimanale Chi che riporta la notizia dopo la toccante intervista rilasciata da Sonia Bruganelli al Corriere della Sera in cui ha parlato di Paolo Bonolis e della scelta di mettere fine al matrimonio.

Sonia Bruganelli e le parole sulla fine del matrimonio

Il settimanale Chi riporta la notizia della separazione legale dopo le dichiarazioni rilasciate da Sonia Bruganelli in una recente intervista al Corriere della Sera: “Sicuramente è qualcosa che ho voluto definire io, perché volevo seguire la mia crescita – ha infatti sottolineato la Bruganelli al Corriere della Sera,

“Ma andarsene non vuol dire abbandonare: significa anche lasciare l’altro libero di essere felice senza di te. Nel nostro caso non ci sono stati tradimenti, capisco che per qualcuno avremmo potuto continuare a stare insieme. Ma ho conosciuto Paolo a 23 anni, siamo stati insieme per 26: le persone cambiano e io sono cambiata di più“, ha concluso.

