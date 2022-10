Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, uscita romantica e cena/ Poi ognuno a casa sua…

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: cena con ‘terzo incomodo’

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non perdono occasione per condividere momenti intimi e romantici insieme, come quello a cena insieme, a Roma. Un’uscita “interrotta” da un terzo incomodo particolare… Luca Laurenti! Infatti, come rivela Nuovo, ad un certo punto l’opinionista del GF Vip ha preso in mano il telefono sul quale è comparso proprio un video del partner di lavoro di Bonolis. Lo stesso conduttore ha sempre affermato di volere un gran bene a Laurenti: “Io non ho un fratello in famiglia e Luca è diventato un fratello per me. Gli voglio un mondo di bene, è una persona bellissima, meravigliosa”.

La stessa Sonia è molto legata a Luca Laurenti, tanto da “permettere” che la loro cenetta romantica fosse interrotta proprio dall’amico e partner sullo schermo del marito. I due, che da poco hanno festeggiato vent0anni di matrimonio, sono sempre molto uniti nonostante ogni tanto, sui giornali di gossip, si parli di una loro crisi. Eppure, i due, sono sempre più legati, complici anche alcuni trucchetti per tenere viva la coppia.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: il segreto per rimanere insieme

Nessuna crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, nonostante le voci che spesso li vogliano separati. I due, invece, stanno ancora insieme e la coppia va alla grande. Tra i loro segreti, quello di dormire in camere differenti e preso anche in case separate. “Sto sistemando la mia nuova casa. Io e Paolo stiamo ancora insieme, ma in palazzi diversi, comunicanti grazie a una doppia porta sul terrazzo” ha rivelato Sonia qualche tempo fa.

“Comunque noi adesso andiamo oltre. Sto sistemano la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Se stiamo ancora insieme? Certo, ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per stare insieme tutta la vita” ha raccontato la moglie di Paolo Bonolis. Una soluzione bizzarra, ma a quanto pare i due sono ancora molto uniti e innamorati, come dimostrano le immagini catturate da Nuovo.

