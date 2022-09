SONIA BRUGANELLI, CRISI CON BONOLIS?/ Lei smentisce “Camere separate? Scelta nostra…”

Nessuna crisi tra Silvia Bruganelli e Paolo Bonolis. A smentire le voci degli ultimi giorni è stata proprio la moglie del conduttore, ospite oggi di Verissimo. Silvia Toffanin, infatti, non ha perso occasione per chiederle conto delle sue dichiarazioni, visto che ha recentemente svelato di non dormire col marito. “Vi spiego, non era una proposta di legge. Lo faccio io, è una scelta nostra”. A proposito del legame con Paolo Bonolis ha spiegato: “A differenza di Orietta, io temo di non sapere dove inizia lui e dove finisco io. Per me è importante anche stare defilati”.

Proprio Orietta Berti l’ha spalleggiata: “Siccome io non dormo mai, ho la mia camera e ci vado a dormire quando mi pare, così non lo sveglio e non litighiamo. Io lo faccio anche per rispetto per lui, visto che fino alle 4 sono sveglia. Cucino anche di notte”. Dunque, è un’abitudine piuttosto diffusa… (agg. di Silvana Palazzo)

Ormai da mesi si parla di una possibile crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. La coppia non ha mai smentito ma ha continuato a mostrarsi insieme. Le dichiarazioni lasciate dalla moglie del conduttore, però, hanno acceso ancora di più il dubbio e la curiosità nei fan. La stessa Bruganelli, infatti, ha parlato di un tradimento che perdonerebbe perché lei e il marito sono “genitori e un’azienda”. Dunque, non un rapporto che sembrerebbe particolarmente appassionato.

L’opinionista aveva detto: “Da un punto di vista fisico, penso che ci sia una curiosità. Molte volte può succedere di tradire mentalmente e questo non vuol dire che un rapporto è meno importante. Devi avere vicino una persona molto intelligente e che viaggi sulla stessa lunghezza d’onda per accettare una cosa del genere. Oggi perdonerei un tradimento: per me conta il nostro rapporto in quanto genitori ed il nostro rapporto professionale, perché ormai siamo una azienda”.

Non solo i discorsi sul tradimento, comunque, a destare i sospetti dei fan. Sonia Bruganelli ha raccontato qualche settimana fa di dormire in camere diverse con il marito perché è sintomo di civiltà. “Comunque noi adesso andiamo oltre. Sto sistemano la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Se stiamo ancora insieme? Certo, ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per stare insieme tutta la vita” ha raccontato la moglie di Paolo Bonolis. Una soluzione dunque bizzarra che non ha fatto altro che aumentare i dubbi.

Alle voci ha risposto lo stesso conduttore di Mediaset, che qualche tempo fa ha affermato: “Va tutto benissimo. Ci prendiamo in giro, altrimenti se ci si prende troppo sul serio si finisce per non sopravvivere. Scherziamo, lei mi bullizza tantissimo, ma mi fa ridere. Con i figli ci prendiamo in giro a casa e ci divertiamo. Io sono anche il suo migliore amico e questo è uno dei piaceri e doveri dell’essere marito. Lei è anche la mia migliore amica”.











