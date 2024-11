Sonia Bruganelli contro la giuria di Ballando con le stelle 2024: “Davano spazio solo alle polemiche”

Fresca di polemiche e dopo l’intervista a Belve da Francesca Fagnani in cui ha attaccato lo show di Milly Carlucci, Sonia Bruganelli con Carlo Aloia è pronta a scendere in pista per giocarsi il rientro in gara allo spareggio e considerando che Nina Zilli è stata costretta al ritiro per un infortunio ha buone possibilità di vincere. Nella clip introduttiva l’opinionista televisiva sulla sua eliminazione ha ammesso: “Se devo dire la verità da un lato ho tirato un sospiro di sollievo perché non vedevo l’ora di fermarmi un po’. Sicuramente mi aspettavo una sorta di percorso emotivo ma non immaginavo che sarebbe stato così tanto interessante in negativo e in positivo.” Sonia Bruganelli ha speso delle belle parole anche per il suo mestro Carolo Aloia.

Sonia Bruganelli ha attaccato la giuria di Ballando con le stelle 2024 soprattutto Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto: “Il mio percorso di crescita nel ballo, secondo me, su cinque giurati interessava ad uno o due gli altri non avevano nessun interesse. Non ce l’abbiamo il nostro obbiettivo mentre per chi sta dall’altra essere interessante, tagliente non è facile quindi la necessità di sottolineare la propria presenza la capisco. Non c’è peggior cosa che non restare impressa.” Subito dopo l’imprenditrice ha sottolineato come finalmente questa sera può ballare senza corpetto, che ha usato nelle precedenti puntate perché da settimane ha ballato con delle costole rotte. Sonia Bruganelli e Carlo Aloia si sono cimentati in una Salsa in cui l’imprenditrice si è mostrata abbastanza sciolta e più a suo agio.

Dopo l’esibizione di Sonia Bruganelli con Carlo Aloia a Ballando con le stelle 2024 si passa ai voti della giuria. Il primo a prendere la parola è Alberto Matano che ha voluto dire la sua sulle dichiarazioni rilasciate a Francesca Fagnani: “Io capisco che si può avere un atteggiamento di non condivisione con i giudizi espressi, con i voti della giuria…però mettere in dubbio quello che noi facciamo e dire cose che non sono vere. Non è vero che le tue performance duravano di meno, mi sono fatto dare i dati. Questo non mi è piaciuto e lo trovo poco generoso nei confronti di tutti noi che lavoriamo qui, sinceramente.” Sonia Bruganelli ha replicato: “Noi ne abbiamo avuto tre o quattro più corte ed io non ho parlato perché stavo male. Oggettivamente però il grosso della mia partecipazione qui sia stata sempre in relazione a tutto quello che è accaduto verbalmente.”

Selvaggia Lucarelli invece è stata più diretta: “Tu hai lanciato il sasso e nascosto la mano. Hai detto una cosa grave che ti facevano ballare di meno per dare spazio alle polemiche e non è vero.” Sull’argomento polemica poi la giurata ha sentenziato: “La mia sensazione è che a te piaccia moltissimo dichiarare guerra, tiri fuori il fucile, spari poi arriva il rinculo e dici o mio Dio…””Non è vero non mi piacciono le armi” ha replicato l’opinionista. “Volevo solo dire che da casa Angelo Madonia posti la card per votare per lei dopo che comunque ha fatto un percorso con Federica Pellegrini lo trovo inelegante, ecco se avevamo il dubbio che ci fosse qualcosa che non andava, qualcosa d’inelegante ce lo siamo tolti.” “Fuori luogo e mettere il coltello nella ferita mi pare un po’ brutto.” ha chiuso Bruganelli. Si passa poi ai voti