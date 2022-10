Sonia Bruganelli: “Ecco perché non ho salvato Marco Bellavia al GF Vip”/ Web attacca: è polemica!

Sonia Bruganelli nella bufera per non aver tutelato Marco Bellavia al Grande Fratello Vip: la replica alle accuse

Il caso di Marco Bellavia continua a monopolizzare i social. Tanti hanno attaccato la produzione del Grande Fratello Vip ma soprattutto il cast in gara nella Casa per il comportamento avuto nei suoi riguardi. Sono state chiamate in causa anche le due opinioniste, ree secondo molti di non aver tutelato Marco in modo efficace. Molti anzi hanno chiesto a Sonia Bruganelli perché non avesse dato l’immunità a Bellavia, lanciandogli così un segnale benevolo.

Di fronte alle tante domande su questo stesso tema, la Bruganelli ha rotto il silenzio, decidendo di replicare in prima persona, come d’altronde è solita fare da quando è opinionista del Grande Fratello Vip. Sonia ha allora spiegato di non aver dato l’immunità a Marco perché ha intuito che la Casa non era il posto giusto per lui.

Sonia Bruganelli: “Io e Paolo Bonolis aiuteremo Marco Bellavia”

“Perché non gli ho dato l’immunità giovedì? Perché Marco deve farsi curare fuori, è così difficile da capire?”, ha tuonato Sonia Bruganelli in risposta alle tante critiche ricevute dal popolo del web che segue il Grande Fratello Vip. Poi ha proseguito: “Perché non ci vuole uno psicologo per capire che la casa del Gf non era più adatta ai problemi di Marco.”

A chi inoltre l’ha accusata anche di non aver preso le parti di Marco Bellavia quando è stato preso di mira dal ‘branco’ nella Casa, la Bruganelli ha replicato: “Personalmente io ho detto quello che pensavo del branco giovedì scorso, se avrò modo ne parlerò anche stasera ma ricordiamoci che insultare persone che non possono rispondere è fare esattamente la stessa cosa che disprezziamo. – ha così concluso con una promessa – Marco va aiutato fuori la casa ed io e Paolo (Bonolis, ndr) lo faremo.”

