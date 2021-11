Sonia Bruganelli: “Ho abortito due volte”/ “La mia reazione alla frase di Signorini…”

Sonia Bruganelli, dopo il caso scatenato dalla frase di Alfonso Signorini sull’aborto, esprime la propria opinione in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage. L’opinionista del Grande Fratello Vip 2021 che, dopo la frase di Signorini aveva avuto una reazione dalla quale sembrava fosse d’accordo con il direttore del settimanale Chi, esprime il proprio pensiero al riguardo spiegando di non poter essere d’accordo con Signorini avendo abortito due volte. “La mia reazione è dipesa dall’essermi figurata in testa l’immagine dei cuccioli di cane, oltre ad aver prndato che forse Giucas con quella frase rischiava di giocarsi il gradimento del pubblico”, ha spiegato la moglie di Paolo Bonolis.

La Bruganelli, poi, ha raccontato la propria esperienza. “Non mi sono sentita in difficoltà in quel momento, ma io la penso in modo diverso da Alfonso ed è una mia opinione. Purtroppo ho vissuto l’esperienza per due volte. A 22 anni, prima di conoscere Paolo (Bonolis, ndr) ho praticato un aborto volontario perché la persona con cui stavo non si sentiva pronta, poi un aborto spontaneo prima della nascita di mia figlia. Credo che sia importante parlarne e ben venga la possibilità per le donne di abortire”.

Sonia Bruganelli e l’opinione sulla frase di Signorini

La frase pronunciata da Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello Vip 2021 ha sollevato diverse polemiche. Sonia Bruganelli, ai microfoni di Fanpage, inoltre, ribadisce di non essere d’accordo con il direttore del settimanale Chi ma aggiunge di non essere d’accordo con la strumentalizzazione dell’accaduto.

“Non so cosa intendesse nello specifico Alfonso e il suo pensiero resta suo, chi si voleva dissociare si è dissociato. Non amo questa volontà di attaccare una persona fino a che non se ne veda il sangue é […] Credo che tutto vada contestualizzato. La strumentalizzazione è dietro l’angolo”, conclude ai microfoni di Fanpage.

