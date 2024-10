C’è anche Sonia Bruganelli tra le protagoniste di oggi a Domenica In. Ospite di Mara Venier, l’aspirante ballerina di Ballando con le Stelle 2024 è pronta a raccontarsi tra presente, passato e futuro. Proprio a proposito del programma di Milly Carlucci, l’ex moglie di Bonolis ha recentemente confessato di aver innescato un cambiamento personale inaspettato dopo le prime puntate. Tutto grazie ad un consiglio del suo ex compagno, che non ha mai smesso di seguirla e di darle dritte preziose in vista delle puntate.

“Sono stata arrogante, tornassi indietro cambierei i toni, le cose si possono dire anche in modo gentile”, ha affermato la Bruganelli ai microfoni del Corriere della Sera. “Sono molto riconoscente al mio ex marito Paolo Bonolis perché dopo avermi visto in tv mi ha chiesto: possibile che non riesci a non sbottare?”. La chiacchierata con il conduttore, evidentemente, è servita parecchio a Sonia, che ha cambiato passo nel programma della Carlucci.

Sonia Bruganelli recita il mea culpa: “A volte non sono stata garbata”

Sempre nell’intervista al Corriere, la Bruganelli ha menzionato altre esperienze televisive in cui ricoprendo il ruolo di opinionista ritiene di aver avuto un atteggiamento divisivo e volte un po’ troppo diretto. Sonia infatti non ci pensa due volte a recitare il mea culpa e ad ammettere di aver esagerato. “Posso dire di essere stata arrogante. Ma ho fatto male a me stessa più che agli altri. Non facevo altro che tentare di esorcizzare un dolore che provavo io”, spiega la showgirl.

Se potesse tornare indietro, di sicuro, cambierebbero i toni e si porrebbe in modo diverso agli altri. Perché a volte le parole possono ferire e la gentilezza invece può fare tutta la differenza del mondo: “Non sono stata garbata devo migliorare il mio modo di esprimermi. Riconoscere di essere stata a volte aggressiva è un passo”.

