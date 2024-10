Sonia Bruganelli: cos’è successo durante gli allenamenti a Ballando con le stelle

Incidente per Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle dove l’avventura è tutta in salita. Dopo due puntate durante le quali non ha ricevuto tanti complimenti da parte della giuria, nella terza puntata, sarà ancora più difficile a causa di un incidente. Carlo Aiola, il maestro con cui è in coppia Sonia Bruganelli, ha annunciato che l’ex moglie di Daniele Dal Moro si è fatta male e che nonostante il dolore sta continuando ad allenarsi per scendere in pista sabato sera sperando di riuscire a strappare qualche complimento e non solo critiche da parte della giuria.

Sonia Bruganelli contro Selvaggia Lucarelli/ "Ridicolizzata gratuitamente, pensavo a mia figlia"

“Sonia avuto un piccolo problema, anche se piccolo non è, ma ha avuto un piccolo intoppo. Sta affrontando questi allenamenti con tutta la forza che ha. Sta facendo un’operazione importante. Mi auguro che vi piaccia la nuova coreografia, ci vediamo sabato!“, ha detto Carlo Aiola.

Sonia Bruganelli svela come sta dopo l’incidente a Ballando con le stelle

Sonia Bruganelli non si arrende e, come è successo ad altri concorrenti nelle passate edizioni, non getta la spugna e continua ad allenarsi per scendere in pista sabato sera con un’esibizione perfetta. Su Instagram l’ex moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato il referto dell’incidente. “Frattura dell’arco anteriore della decima costa di destra. Utile monitoraggio strumentale“, il referto della radiografia.

Angelo Madonia, fuorionda ‘contro’ Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024?/ “Mi ha messo in mezzo…”

Nonostante la costola frattura, Sonia non ha smesso di allenarsi, non si è fermata e ha continuato a preparare la performance con il suo maestro in vista della prossima puntata. “Ma continueremo a provarci, vero Carlo?“, ha commentato. Carlo Aiola, dunque, riuscirà ad arrivare in pista con una coreografia in grado di conquistare consensi anche in giuria? Con una costola rotta, dunque, la Bruganelli proverà a dimostrare di essere preparata per scontrarsi nuovamente con Selvaggia Lucarelli.