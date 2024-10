Sonia Bruganelli si è duramente scagliata contro Selvaggia Lucarelli dopo ciò che è successo durante la seconda puntata di Ballando con le stelle. Ospite ieri di Alberto Matano a La Vita in Diretta ha spiegato perché è apparsa aggressiva quando la giuria ha espresso un giudizio in merito alla sua esibizione. Al conduttore ha svelato di aver scoperto di essersi rotta una costola, ha capito che il dolore che provava non era da sottovalutare quando hanno fatto l’ultima giravolta. Stava male, dopo aver ballato si è sdraiata a terra perché si sentiva svenire. Si è poi scusata con Matano perché in quel momento non era serena, sia lui che Zazzaroni hanno provato a dirle delle cose positive ma lei li ha attaccati.

Riferendosi poi a Selvaggia Lucarelli ha spiegato che ad infastidirla è stato il fatto che una persona intelligente come Selvaggia ha ridicolizzato la sua esibizione. Lei è consapevole che tutti hanno un ruolo in commedia, ma da momento che anche la giornalista ha un figlio non ha accettato il modo in cui l’ha giudicata a Ballando con le stelle. Tra le varie cose le ha detto che è piccola, in merito a ciò ha ammesso che è vero ma per cinquant’anni non si è mai esposta così, però ha trovato gratuito il fatto che abbia continuato a ridicolizzare la sua esibizione. Ha poi aggiunto: “Io ho una figli a casa di 16 anni ed è stato il motivo per cui ho completamente perso la brocca”.

Matano difende Selvaggia Lucarelli, cos’altro ha detto Sonia Bruganelli a La Vita in Diretta

Sonia Bruganelli è sbottata contro Selvaggia Lucarelli perché è convinta che abbia gratuitamente ridicolizzato la sua esibizione a Ballando con le stelle, Alberto Matano però non pensa che sia così. Il noto conduttore ha difeso la giornalista dicendo che il suo è stato un tentativo di fotografia, non crede che volesse ridicolizzare la sua esibizione.

L’ex moglie di Paolo Bonolis ci ha tenuto a precisare che non è una questione di simpatia, pensa però che quando si sceglie un tipo di lavoro in cui non devi farti fregare è necessario essere un po’ aggressiva e forte. Oggi sta provando a ballare, si rende conto di non essere brava ed è tra le persone più anziane del cast. Però, a detta sua dentro ha ancora quell’anima di chi si difende e prova ad accettare un po’ alla volta le sue bruttezze.

Dopo le dichiarazioni di Sonia Bruganelli a La Vita in Diretta Selvaggia Lucarelli non è certo rimasta in silenzio, su Twitter ha infatti lanciato una frecciatina alla concorrente di Ballando con le stelle. Questo è ciò che ha scritto: “Toccherà dare 10 a tutti quelli con prole.”