Sonia Bruganelli lascia il GF Vip?/ “Ancora opinionista? È il turno dei giovani”, e fa due nomi molto noti

Sonia Bruganelli lascia la poltrona di opinionista del GF Vip?

Sonia Bruganelli è pronta a lasciare la poltrona di opinionista al Grande Fratello Vip? È questo uno dei temi affrontati nel corso dell’intervista da lei rilasciata a CHI, nel numero in edicola questa settimana. Parlare di addii definitivi è ora ancora presto, eppure dalle sue dichiarazioni la Bruganelli fa intendere che è arrivato il momento di lasciare il posto ai giovani, in modo che possano fare esperienza in questo campo.

“Credo che sia il turno dei giovani” – ha detto l’opinionista tra le pagine del settimanale- “Spero che alcune ragazze uscite dal GF come Giulia Salemi e Soleil Sorge abbiano questa possibilità. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”. Chiaro dunque il punto di vista della Bruganelli, che si auspica in qualche modo un cambio generazionale nella TV italiana.

Sonia Bruganelli, retroscena sul GF Vip: “Il momento più bello è stato…”

In merito al ruolo da opinionista, la Bruganelli ha inoltre spiegato cosa comporta, paragonandolo al lavoro che invece compie il conduttore del reality: “Io sto seduta, fisicamente reggo benissimo! Per me, a differenza di Alfonso Signorini che conduce, è meno stressante mentalmente, anche se a volte complicato. Ma ho imparato a mantenere la calma. I ragazzi, invece, un po’ di limiti li hanno superati…”

Ha inoltre raccontato qual è stato per lei il momento più bello di questa edizione del Grande Fratello Vip: “Quando lunedì 20 febbraio, giorno del mio compleanno, in studio è venuta la mia famiglia. Le mie figlie Adele e Silvia, Paolo e mia madre; è stato molto carino.”

