Sonia Bruganelli, lite con Pamela Prati: “Caltagirone? Hai guadagnato soldi in TV”/ “Ci dovresti dire grazie”

GF Vip 2022, Sonia Bruganelli e i dubbi su Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone

Il caso Mark Caltagirone accende il dibattito al Grande Fratello Vip 2022. Pamela Prati ha raccontato la sua versione dei fatti sulla vicenda e ora si trova a fare i conti con il giudizio delle opinioniste. Sonia Bruganelli, in particolare, spiega: “È evidente che ha creduto ad una cosa e poi ci si è ritrovata dentro. L’unico dubbio che mi è venuto è quando ha fatto la copertina vestita da sposa. Non ho capito che motivo c’era: l’avrebbe fatto dopo con lui, quindi mi chiedo perché ha fatto l’abito da sposa da sola quando non l’aveva nemmeno visto“.

Il primo dubbio dell’opinionista è legato proprio alla fantomatica copertina in cui la showgirl si mostrava in abito bianco, pronta per le nozze. La Bruganelli spiega il controsenso di fare una copertina in abito da sposa senza aver mai visto il futuro marito: “Quando ti si dice di fare una foto vestita da sposa e non hai mai incontrato l’uomo che devi sposare…“. La Prati però spiega: “Non ci ho pensato in quel momento, hanno organizzato tutto loro“.

Sonia Bruganelli contro Pamela Prati: “Atteggiamento non giusto“

Ma gli animi al Grande Fratello Vip 2022 si surriscaldano quando Orietta Berti si rivolge a Pamela Prati, spiegandole come una donna intelligente come lei non avrebbe dovuto cascare nel tranello. La showgirl a quel punto inizia a reagire stizzita: “Andate tutto sull’intelligenza. E mica siamo tutti premi Nobel come voi. Sarò una cretina“. La dura reazione della concorrente ha però portato Sonia Bruganelli ad intervenire: “Questo atteggiamento non è neanche giusto nei confronti degli altri“. Ed è qui che si accende lo scontro in diretta.

“Ma tu cosa ne sai?“, le chiede Pamela Prati, ricevendo la risposta dell’opinionista: “Noi ti vogliamo dare il beneficio del dubbio e ci dovresti dire grazie invece di fare tutta sta scena. Se reagisce in questo modo…“. Vedendo la reazione della showgirl, la Bruganelli lancia la stoccata: “Tutti abbiamo vissuto cose sulla nostra pelle ma non ci andiamo mesi e mesi a guadagnare soldi in televisione“. La Vippona nega di aver guadagnato soldi attraverso le sue ospitate in tv, ma l’opinionista non le crede: “Andavi gratis? Per la gloria?“. Alfonso Signorini interviene e stempera le tensioni.











