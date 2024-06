Sonia Bruganelli: “Nuova fidanzata di Paolo Bonolis? Sarei gelosa”/ “Sensi di colpa verso mio figlio Davide”

Sonia Bruganelli sulla separazione con Paolo Bonolis: “Figlio con una nuova donna? No”

È cominciata l’estate e Verissimo sta riproponendo le interviste più significative, toccanti ed emozionanti della stagione appena conclusa. E tra i vari ospiti di Silvia Toffanin, Sonia Bruganelli ha concesso una lunga intervista a cuore aperto dove si è confessata senza filtri sulla sua vita privata, partendo dall’ormai nota separazione da Paolo Bonolis: “Continuiamo a volerci bene.” ha premesso l’opinionista dell’Isola dei famosi 2024 e poi ha aggiunto: “Credo sia normale che continuiamo a condividere del tempo insieme. Il concetto di separazione a volte viene considerato in una maniera eccessivamente chiusa”

Sull’ex marito Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha speso parole piene di stima: “Paolo è l’amore più grande della mia vita insieme ai miei figli. Come ci si separa da un’anima? Non sto cambiando idea, ma è impossibile separarsi davvero. Ci sono tante coppie che si separano ma rimangono unite” E sul futuro, invece, vede possibile un ritorno di fiamma? “Non escludo il ritorno, come non escludo la gelosia se lui dovesse incontrare una donna più bella e più giovane. Paolo può giocare a calcio, fare i sudoku, giocare a tennis, tifare Inter. Ma un altro figlio no.”

Quando Sonia Bruganelli ha conosciuto Paolo Bonolis aveva 23 anni mentre il conduttore 32. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin ha rivelato che questa storia d’amore l’ha fatta crescere come donna mentre lui grazie a lei ha scoperto cosa vuol dire essere un padre. La loro famiglia è formata da cinque figli, non solo i loro tre ma anche i ragazzi nati dal primo matrimonio del conduttore, e da due nipoti. E proprio parlando di figli Sonia Bruganelli ha confessato di aver avuto per anni e forse tutt’ora dei sensi di colpa nei confronti del secondogenito: “Quando è nato Davide non gli ha dato tutto le attenzioni che si meritava perché ero concentrata su Silvia, ho sensi di colpa per questo.” Infine ha concluso citando la suocera, la madre di Paolo con il quale il rapporto è tutt’ora ottimo.











