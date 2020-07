Sonia Bruganelli: “paparazzo non avrai la mia pancia”/ Maglietta al mare per nasconderla, Naike “Sei un mito”

Sonia Bruganelli ha cominciato ufficialmente le sue vacanze. La moglie di Paolo Bonolis, con tutta la famiglia, è volata a Formentera, isola del cuore per trascorrere l’estate 2020. Braccata dai paparazzi, Sonia Bruganelli sta cercando di proteggere la propria privacy e quella della sua famiglia. In spiaggia, tuttavia, è difficile restare lontano dall’obiettivo dei fotografi, ma la Bruganelli sa come evitare l’obiettivo indiscreto dei paparazzi, pronti ad immortalare ogni suo gesto. Dopo essersi accorta della loro presenza, la signora Bonolis decide di rinfrescarsi con un bagno in mare senza, tuttavia, togliere il prendisole. Sonia Bruganelli, così, si tuffa in acqua vestita evitando ai paparazzi di immortalare la sua immagine in bikini. “Paparazzo non avrai la mia pancia”, ha poi scritto su Instagram pubblicando le foto in questione.

SONIA BRUGANELLI SFIDA I PAPARAZZI: I VIP APPLAUDONO

Sonia Bruganelli, pur essendo in vacanza, è attivissima sui social. La foto in cui si tuffa nel mare di Formentera vestita per evitare di farsi fotografare in bikini dai paparazzi ha portato a casa gli applausi dei followers, in particolare dei vip, alle prese con il suo stesso problema. “Sei un mito”, scrive Naike Rivelli. “Sei grande. La mia, quest’anno, si vedrebbe anche sotto una mongolfiera”, ha commentato Rita Dalla Chiesa. “Ti cambia tutta la giornata quando lo vedi“, scrive, invece, Stefano Bonolis. C’è anche chi le consiglia un outfit diverso. “Ma non è peggio con quel camicione?? Si è gonfiato e sembra tu sia enorme, ma non è così“, aggiunge un altro utente. Non mancano, naturalmente, i commenti degli haters. “Tanti soldi, borse firmate e poi non sei libera di fare un bagno come vuoi…a che ti servono soldi e notorietà se poi stai in gabbia? Una gabbia dorata con le scritte Chanel, è pur sempre una gabbia”, scrive un altro utente a cui la Bruganelli ha risposto – “lo so, ma la pancia è pancia”.

Visualizza questo post su Instagram Paparazzo non avrai la mia pancia!!!😂😂#newlook #newtrend2020😅 #🚫📸 Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 13 Lug 2020 alle ore 11:08 PDT





