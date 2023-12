Sonia Bruganelli prepara il ritorno in TV/ Il nuovo progetto, dopo l’addio al Grande Fratello 2023!

Grande fratello vip 7, Sonia Bruganelli debutta alla conduzione del suo format: lo spoiler bomba!

Sonia Bruganelli, ormai ex opinionista al reality del Grande Fratello, é in procinto di fare ritorno nel piccolo schermo, con un programma tutto suo.

Accantonate le vesti di opinionista nel cast delle due ultime edizioni del GF dedicato ai vip, il Grande fratello vip 6 a cui prendeva parte la protagonista dell’highlight a Ciao Darwin 2023 del momento, Soleil Sorge, e il Grande fratello vip 7, Sonia Bruganelli decide di non fermarsi. Ma anzi, l’ormai ex moglie di Paolo Bonolis intende tornare a mettersi al servizio dell’intrattenimento dell’occhio pubblico, anche perché da imprenditrice, da anni, conduce ‘I Libri di Sonia’. L’ex Lady Bonolis intende estendere la conduzione del format tutto suo per portarlo oltre la realtà SDL tv e la piattaforma online YouTube. O almeno questo é il progetto in cantiere dell’intervistata, svelato da lei stessa in un intervento concesso a Chi magazine, occasione in cui Sonia Bruganelli sostiene di essere in contatto con Mediaset (e altre aziende) per portare il suo programma anche in televisione.

Soleil Sorge: "Non é vero che non lavoriamo..."/ La replica all'accusa é a Ciao Darwin 2023

“Torno in tv tra libri e buon vino”, fa sapere l’inarrestabile ex Grande Fratello vip 7, Sonia Bruganelli -. Se ho già iniziato a registrare ‘I libri di Sonia’? Sì. Il mix sarà sempre lo stesso. Avremo scrittori impegnati, che hanno raggiunto grandi traguardi e vinto premi importanti, ma anche libri pop, più leggeri. E strizzeremo l’occhio ai racconti della GenZ. E non è tutto”. L’intervento che anticipa la novità in cantiere di Sonia Bruganelli, poi, prosegue: “Insieme con i miei autori stiamo elaborando un format per ampliare ancora di più il programma e coinvolgere tutte le case editrici amiche, che ringrazio, strutturando la trasmissione con nuovi innesti: ci saranno un podcast e i racconti delle mamme in difficoltà che mi cercano privatamente sui social; ogni loro vicenda umana merita di essere una storia valorizzata e letta”.

Rosanna Fratello furiosa con Beatrice Luzzi: "È molto cattiva e usa le persone"/ "Io ho 50 di carriera, lei…"

Il ritorno TV é alla conduzione di “I libri di Sonia’”

Sembra proprio, insomma, che Sonia Bruganelli abbia molto chiara la bozza del suo format: “Mi creda, davvero ogni storia, perché le lacrime che scorrono dai loro occhi sono tante. E poi tante, tante altre interviste. Insomma il progetto prenderà una forma ancora più ampia -aggiunge l’ex opinionista di Grande fratello -e io vorrei far da ponte tra il pubblico e le case editrici, non solo per raccontare i libri, ma anche per far nascere nuove pagine, nuovi racconti, nuovi libri, appunto”.

Se il programma sia destinato alla messa in onda, anche oltre i canali Sdl.tv e Mediaset infinity? “Sì, l’idea è quella e ne stiamo parlando con le aziende… Quindi non solo con Mediaset. Vi faremo sapere. Questo è un programma che tocca il mio cuore; qualcosa che ho sempre sognato, voluto, in cui ho creduto fin da subito”, conclude.

Grande Fratello 2023, 25a puntata/ Diretta, Mirko eliminato: Sara, Perla, Marco e Vittorio in nomination

© RIPRODUZIONE RISERVATA