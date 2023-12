Soleil Sorge: “Non é vero che non lavoriamo…”/ La replica all’accusa é a Ciao Darwin 2023

Ciao Darwin 9, Soleil Sorge é protagonista assoluta nella sfida influencer vs lavoratori

É una Soleil Sorge agguerrita la protagonista tra i competitor della sfida sull’evoluzione della specie umana a Ciao Darwin 9, lavoratori vs influencer, con tanto di risposta all’accusa che la coinvolge. Alla nuova puntata del format condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione speciale di Luca Laurenti sulle reti TV e streaming Mediaset, Soleil Sorge prende parte come capitana degli influencer, il team schierato in contrapposizione a quello dei lavoratori timonato da Cristina Quaranta, nella rinnovata sfida antropologica a due squadre di categorie di esseri umani. Accade all’appuntamento TV e streaming di casa Mediaset di venerdì 8 dicembre.

Quando, alla presentazione del team degli influencer, l’ex corteggiatrice storica del tronista Luca Onestini a Uomini e donne difende la sua categoria di appartenenza, rispondendo non troppo velatamente all’accusa generale che gli haters, in particolare tra quelli attivi nel web, muovono contro di lei e il resto del suo mondo dei “nuovi lavoratori”.

Le dichiarazioni di Soleil Sorge in risposta all’accusa

“Noi influencer siamo il lavoro… ma siamo il lavoro 2.0. -grida una raggiante Soleil Sorge ai microfoni di Ciao Darwin 2023, incalzata dal conduttore sulla definizione di influencer-…Poi, come tutto nel mondo, il lavoro si é evoluto e noi siamo la massima espressione di questa evoluzione…”. Ma non é tutto. Tra le dichiarazioni pregne di fierezza provata per l’appartenenza alla categoria, del nuovo lavoro, la capitana dei nuovi lavoratori tiene a difendere così, prontamente, tutti gli influencer da chi li taccia di non lavorare realmente al di là della loro sedicente attività improntata perlopiù sull’influenza nel mondo digital: “non é vero che noi non lavoriamo… noi siamo connessi H24 e abbiamo il datore di lavoro più severo del mondo: il popolo!”.

Un intervento, quello di Soleil Sorge a difesa degli influencer, che – ben al di là della vittoria finale dei lavoratori nella sfida di Ciao Darwin 2023- può dirsi il momento più virale della puntata sui social. Tanto, che la stessa Soleil ricondivide il video-frame dell’highlight che la vede protagonista in risposta all’accusa degli haters, tra i post pubblicati dai fan in suo supporto.

E, intanto, mentre l’ex Grande Fratello vip 7 raccoglie il notevole supporto del fedele fandom tra i post di consenso più disparati online, Mirko Brunetti é l’eliminato al televoto di Grande fratello 2023…

SOLEIL A CIAO DARWIN…😍😍😍LA PIÙ VERA , PIÙ AUTENTICA DONNA DI SEMPRE ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ TI ADOROOOOOOO SOLEIL SORGE 😍😘❤️🥰❤️💜🤍🖤













