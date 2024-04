Sonia Bruganelli punge Artur: “Cerca la relazione con Khady all’Isola dei Famosi”/ “Tenta la strategia di…”

Sonia Bruganelli ‘accusa’ Artur Dainese di fare strategia all’Isola dei Famosi 2024, anche con Khady Gueye

Molti telespettatori dell’Isola dei Famosi 2024 hanno notato negli ultimi giorni un avvicinamento tra Artur Dainese e Khady Gueye. I due naufraghi sono spesso fianco a fianco e in grande sintonia, tanto che si è iniziato a parlare di possibile flirt tra i due. Non sono mancati scatti, pubblicati sul sito ufficiale del programma, che in effetti li mostrano insieme, sorridenti e complici. Tra coloro che hanno notato questo repentino avvicinamento c’è anche Sonia Bruganelli.

Pietro Fanelli, lite con Sonia Bruganelli: "Vergogna, ridete di chi muore di fame"/ Lei: "Sei pagato come me"

L’opinionista dell’Isola dei Famosi 2024, nota per non avere peli sulla lingua, lo fa notare nel corso della nuova diretta, ma fa di più, facendo intendere che quella di Artur è in realtà una strategia per ottenere visibilità all’interno del gioco.

“Artur cerca la relazione con Khady”: la stoccata di Sonia Bruganelli

Prima di conoscere l’esito del televoto dell’eliminato, che ha poi visto andare via Maitè Yanes, Sonia Bruganelli ha rivelato che per lei meritava di rimanere in gioco proprio Artur. “Io personalmente premierei le capacità camaleontiche di Artur, – ha esordito l’opinionista, spiegando il motivo di questa sua preferenza – che è entrato facendo i bastian contrario, poi ha visto che non ce la faceva in questo modo e ha fatto l’amico dei leader, poi ha visto che non ce la faceva in questo modo probabilmente e adesso cerca la relazione con Khady. Si sta avvinando a Khady in maniera…” Insomma, per Sonia l’interesse di Artur per Khady sarebbe motivato soprattutto da una voglia di visibilità all’Isola dei Famosi.

Sonia Bruganelli a Matilde Brandi: "Tu sei più vecchia"/ Gaffe all'Isola dei Famosi 2024: cos'è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA