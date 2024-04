Sonia Bruganelli punge Daniele Radini Tedeschi: “Non dice genialità”/ Lui la gela: “Io sento la tua voce e…”

Daniele Radini Tedeschi, il ritorno all’Isola dei Famosi 2024 dopo il breve stop

Piccato botta e risposta tra Daniele Radini Tedeschi e Sonia Bruganelli all’Isola dei Famosi 2024. Tutto è iniziato dopo una clip mostrata in diretta, che racconta il ritorno del concorrente nel gruppo dopo un breve periodo di stop causa problemi di salute. A commentare il suo ritorno in gioco anche gli opinionisti in studio, con Dario Maltese che lo elogia: “Daniele per sua stessa ammissione è arrivato come un rappresentante dei vinti, invece qui sull’Isola sta lasciando parecchio il segno. A modo suo si sta rivelando un leader nel suo genere“.

Anche Vladimir Luxuria interviene e, sulla scia di alcune rivelazioni del naufrago, che aveva ammesso di partecipare al reality in rappresentanza di chi si sente vinto e perdente nella vita, lo stuzzica: “Secondo me tu tanto perdente non ti senti, perché non soffri di complessi di inferiorità, ma di superiorità. Ma questa è una mia supposizione“.

Sonia Bruganelli punge Daniele Radini Tedeschi, lui reagisce: “Non mi occupo di te“

Chi invece mostra scetticismo sul personaggio di Daniele Radini Tedeschi è Sonia Bruganelli. L’opinionista dell‘Isola dei Famosi 2024 non è infatti convinta di lui: “Continuo a non vederlo credibile: lui dice ‘ruberò, ‘farò’, ma chi lo fa non lo dice“. Poi rivolge un avvertimento al resto del gruppo, che lo escluderebbe: “È il gruppo che rende personaggi chi si stacca da voi: basta non essere così inquadrati che quantomeno gli altri attirano attenzione. E un Daniele qualsiasi che, con tutto rispetto, non dice queste genialità, assurge a un ruolo da protagonista“.

Tuttavia il critico d’arte, sentitosi sminuito, replica polemico: “Io sento la tua voce e genialità non ne ho afferrate. Ho sentito dei tuoi commenti…“. Bruganelli però non ci sta e reagisce ironica alla frecciatina ricevuta: “Ma evidentemente perché non li capisci“. Il naufrago però contrattacca: “Non è che non li capisco, evidentemente tu sei pagata per parlare di me, ma io non sono pagato per parlare di te. Quindi io non mi occupo di te“. Un serrato botta e risposta che ha animato la diretta, tra Palapa e studio.











