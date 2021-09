Sonia Bruganelli punge Valentina Augusti/ Lei replica: “Aprire bocca senza sapere…”

Nel corso della terza diretta del Grande Fratello Vip si è tornati a parlare della fine della relazione tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. I due, dopo la loro avventura a Temptation Island, si sono detti addio a causa dell’eccessiva gelosia oltre che del tradimento di lui ai danni della donna. In studio, Sonia Bruganelli ha però lanciato una stoccata alla Augusti, ritenendo che anche lei ha commesso un errore molto importante in tutta questa vicenda: portare Tommaso a Temptation Island.

Silvia e Sonia Bruganelli, malattia figlia e moglie Paolo Bonolis/ Nata con problema cardiaco

“Secondo me non solo stai cambiando ma credo che tutto quello che hai vissuto non sia stata neanche tanto colpa tua, – ha dichiarato la Bruganelli in diretta rivolgendosi a Tommaso – perché una donna di 40 anni avrebbe dovuto rendersi conto, secondo me, anche del pericolo, che potevi trovare in una situazione come quella del reality che hai vissuto. Per cui forse avrebbe dovuto tutelarti un po’ di più, magari facendoti aiutare da uno psicologo ma non certo in un reality dove tu hai potuto solo dare il peggio di te.”

Adriana Volpe: “Io e Sonia Bruganelli due donne alpha”/ “Siamo diverse? Ben venga”

Valentina Nulli Augusti replica a Sonia Bruganelli dopo l’attacco in diretta

Le parole di Sonia Bruganelli sono dunque rivolte a Valentina Nulli Augusti che non si è persa la scena in TV. E infatti, poco dopo, l’ex di Tommaso Eletti ha replicato alle parole dell’opinionista di Alfonso Signorini in modo altrettanto pungente: “A volte quando sento certe persone parlare e affermare determinate cose mi chiedo se siano frutto di riflessione o si apra solo bocca per sentenziare senza discernimento”, ha scritto su Instagram Valentina. Parole che potrebbero creare una nuova discussione in studio venerdì, nel corso della prossima diretta del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE:

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe/ GF Vip, Signorini: "Sono complementari"

© RIPRODUZIONE RISERVATA