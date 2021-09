Tommaso Eletti pronto ad abbandonare il Grande Fratello Vip/ “Sono a disagio”, sarà il primo eliminato?

Tommaso Eletti pronto a lasciare il Grande Fratello Vip 2021

Tommaso Eletti, ex concorrente di Temptation Island, sta accusando già il colpo dopo una settimana dentro la casa del Grande Fratello Vip 2021. Il giovane romano, infatti, ha ammesso di sentire la fatica e di non essere adatto a questo tipo di gioco, che prevede di rimanere esclusi dal resto del mondo per molte settimane: “Qua dentro non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro a un posto. Ma non con le persone eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro”, ha spiegato confidandosi con gli inquilini.

Il suo disagio non è certo passato inosservato: Tommaso tende ad autoescludersi dalle discussioni e a non creare dinamiche dentro la casa. Inoltre, nel corso della seconda puntata, Eletti è finito in nomination, dopo essere stato nominato di Ainett, Manila, Francesca, Soleil, Carmen e Raffaella.

Tommaso Eletti: a rischio eliminazione?

Per la puntata di oggi lunedì 20 settembre del Grande Fratello Vip 2021 non sono previste eliminazioni, ma il pubblico può comunque esprimere la sua preferenza tra Tommaso Eletti e Francesca Cipriani. I concorrenti non sanno però che non si tratta di un televoto eliminatorio: Tommaso, infatti, è quasi certo di uscire non aspettandosi molto da pubblico e di essere pronto ad abbandonare il gioco. Francesca Cipriani ha ammesso di aver paura di uscire dalla casa, ma Ainett Stephens l’ha tranquillizzata: “Tommaso non lo sopporta nessuno, è molto odiato”.

Anche sui social il giovane romano non riscuote grandi consensi: “Una settimana di grande fratello e mi sono accorta della presenza di tommaso solo quando la regia l’ha chiamato per fargli togliere gli occhiali da sole” e “Tommaso andrà a finire nella nomination di venerdì e chiunque abbia contro sicuramente venerdì esce lui, a meno che non sia al televoto con Goria, lì se la giocano”, hanno scritto du utenti su Twitter.

