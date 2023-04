Sonia Bruganelli, regalo costoso a Giulia Salemi/ Bufera sul web: “Ciao poveri…”

Sonia Bruganelli e il regalo a Giulia Salemi

Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, per sei mesi, hanno condiviso lo studio del Grande Fratello Vip 2022 avendo due ruoli differenti. In sei mesi, la moglie di Paolo Bonolis ha avuto modo di conoscere la Salemi apprezzando la sua professionalità. In segno di stima nei suoi confronti, approfittando del compleanno di Giulia che ha compiuto trent’anni ha deciso di farle un regalo davvero speciale. La Bruganelli, prima della finalissima del Grande Fratello Vip 7, ha incontrato la Salemi in camerino consegnandole il regalo.

Massimiliano Minnocci ai servizi sociali/ Er Brasiliano non pagò bar e aggredì agenti

La Bruganelli ha così consegnato alla Salemi grande busta arancione di Luis Vuitton. Un momento immortalato dalla pagina Instagram Chi che ha pubblicato il reel mostrando anche la reazione di Giulia Salemi. Il regalo della Bruganelli ha scatenato la reazione del popolo del web che critica la scelta del regalo costoso.

Million Day, numeri vincenti/ Scopri l'estrazione di oggi 4 aprile 2023: le cinquine

La reazione di Giulia Salemi e del web

Nel video pubblicato dalla pagina Instagram Chi viene mostrato anche il momento in cui Giulia Salemi apre la busta restando letteralmente senza parole. “Io sono scioccata”, ammette l’influencer. “Questa regala Louis Vuitton come se stesse regalando un mazzo di fiori… Per la serie ciao poveri” scrive un utente, “Anche il mio compleanno è tra poco” scherza qualcun altro.

C’è anche chi si chiede come mai la moglie di Paolo Bonolis abbia deciso di fare un regalo così importante alla Salemi. C’è anche chi ha particolarmente apprezzato il gesto della Bruganelli che, facendo un regalo alla Salemi, ha dimostrato di stimarla professionalmente.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 4 aprile (conc. 27/2023)













© RIPRODUZIONE RISERVATA