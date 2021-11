Sonia Bruganelli scherzo Le Iene/ Figlio Davide specula sui casting: “Soldi e se*so…”

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è stata vittima di uno scherzo de Le Iene, che è stato trasmesso nella puntata andata in onda martedì 23 novembre. La donna è titolare di una azienda che si occupa della gestione dei casting di alcuni programmi, tra cui il quiz preserale “Avanti un altro!”. La produzione le ha fatto credere che il figlio diciassettenne, Davide, avesse messo in atto un sistema volto a speculare proprio sui provini al fine di ottenere in cambio soldi e favori sessuali.

Davide, con la complicità de Le Iene, ha fatto finta di avere promesso a delle giovani e belle ragazze un posto ad “Avanti un altro!”. Una di loro, tuttavia, è rimasta scontenta, in quanto non è stata presa seppure avesse pagato il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. È proprio a quest’ultima che l’attrice si rivolge per denunciare il sistema messo in atto dal diciassettenne. “Mi era stata data una garanzia e invece non sono stata presa, mentre la mia amica sì”, ha rivelato all’opinionista del Grande Fratello Vip. È così che quest’ultima ha voluto vederci chiaro e ha scoperto che proprio una delle protagoniste del salottino del quiz, Viviana Vizzini in arte la “supplente”, sarebbe entrata nel cast proprio in questo modo. La mamma è dunque infuriata e va a casa, dove il figlio sta svolgendo altri provini, per fermare il tutto.

Sonia Bruganelli scherzo Le Iene: la reazione

Una volta arrivata nella sua abitazione, Sonia Bruganelli, vittima di uno scherzo de Le Iene, trova il figlio insieme ad alcune ragazze seminude, che fingono di stare svolgendo il provino per entrare nel cast di “Avanti un altro!”. La moglie di Paolo Bonolis è fuori controllo: “Tutto questo per una sc***ta?!”, urla contro il diciassettenne. Poi se la prende anche con le giovani che aspirano a diventare personaggi del mondo dello spettacolo.

È a questo punto che Stefano Corti e Giorgio J. Squarcia, gli inviati de Le Iene, non possono fare altro che entrare in scena e svelare a Sonia Bruganelli che si tratta soltanto di uno scherzo. L’opinionista del Grande Fratello Vip non crede ai suoi occhi: “Mi sembrava tutto vero, menomale che non è così!”, ha detto. Il video della gag è disponibile sul sito del programma.

