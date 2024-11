Nuovo infortunio per Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024: si ritira?

Sonia Bruganelli come Nina Zilli? Un destino sfortunatamente molto simile è quello che accomuna l’opinionista alla cantante in merito alla gara di Ballando con le stelle 2024. Sì, perché Sonia potrebbe seguire le orme di Nina e ritirarsi dalla gara a causa di un nuovo infortunio. Ad annunciare di essersi fatta male nuovamente è stata proprio lei, con un post pubblicato su Instagram in cui svela cosa le è accaduto: “La terza costola fratturata, non ci voleva a questo punto del programma”.

Sonia Bruganelli si è dunque fratturata la terza costola, così com’è accaduto anche a Nina Zilli, che si è poi infortunata anche al piede e, nella scorsa puntata di Ballando con le stelle 2024, ha annunciato il suo ritiro dalla gara. È proprio in virtù di questo che il pubblico si chiede se anche Sonia prenderà questa decisione nel corso della diretta del 9 novembre.

Sonia Bruganelli infortunata: cosa le è successo

Solo pochi giorni fa, ospite a La Vita in Diretta, Sonia Bruganelli ha raccontato di essersi fatta male, cosa che ha compromesso la riuscita della sua performance con Carlo Aloia sulla pista di Ballando con le stelle. “Ho scoperto di essermi rotta una costola, quando abbiamo fatto l’ultima giravolta ho capito che quel dolore era importante. – ha raccontato in diretta su Rai 1 – Mi sono sdraiata perché mi sono sentita svenire. Mi scuso perché ero in modalità poco serena e perché mi aspettavo l’attacco”. Ora a questo imprevisto se ne aggiunge un altro che pregiudica in modo ancor più importante la sua permanenza nella gara di Rai 1. Non resta che attendere la diretta e scoprire quale sarà la decisione della coppia.