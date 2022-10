Sonia Bruganelli smaschera Sara Manfuso con un video/ “Gli serve un posto in cui curarsi, mi fa pietà”

Sonia Bruganelli scontro acceso con Sara Manfuso sul caso Bellavia: “Ci ho parlato, ma non potevo fare nulla”

Ieri sera al Grande Fratello Vip 2022, si è affrontato il tema di Marco Bellavia che ha creato aspre polemiche al di fuori della porta rossa di Cinecittà. Sonia Bruganelli ha dato addosso a Sara Manfuso: “C’è chi come per esempio a Sara Manfuso che non ha capito, tu fai sempre attenzione ad uscire sempre pulita, sempre bene, ma nel momento in cui potevi fare la differenza hai fatto un passo indietro” ha detto l’opinionista alla concorrente.

L’arringa di Sara Manfuso, però, non si fa attendere: “A me non puoi dirlo, faccio della lotta contro la discriminazione, violenza e identità di genere, la mia sfida quotidiana, ma capisci bene che non abbiamo una funzione didattica l’una sugli altri“. E ancora: “Prima della nomination di giovedì scorso ho parlato 1 ora e mezzo con Marco. Lui si è sfogato, ha pianto, ci siamo anche abbracciato, ma ad un certo punto ho capito che non potevo far altro per lui perchè quello che stava passando era fuori dalla sua portata”.

Sonia Bruganelli inchioda Sara Manfuso con un video: ecco di che si tratta

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2022, Sara Manfuso si è difesa dall’accusa di bullismo nei confronti di Marco Bellavia, asserendo di impegnarsi socialmente a difendere tali manifestazioni.

A questo punto però, Sonia Bruganelli pubblica un video con scritto: “Sempre sara che professa combattere bullismo e violenza“. Nella clip si capisce molto bene che la concorrente usa parole molti forti nei confronti del conduttore: “Gli serve un posto in cui curarsi” “Mi fa pietà”, insomma, tutte frasi che sono, sicuramente, indice di bullismo e che andrebbero a smontare la difesa della gieffina.

