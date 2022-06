Sonia Bruganelli: “Sono divisiva”/ “C’è un’ipocrisia dilagante, dittatura del politicamente corretto”

Sonia Bruganelli: “Sono una persona coerente, dico quello che penso”

Sonia Bruganelli, 48 anni, è la moglie di Paolo Bonolis e mamma di tre figli (Silvia, Davide e Adele). Dopo una carriera nel mondo dello spettacolo lontani dai riflettori, Sonia Bruganelli si è fatta conoscere come opinionista nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Fin da subito, con il suoi commenti diretti, ha diviso il pubblico di Canale 5 e il popolo del web, con i suoi post pungenti.

“Io sono una molto divisiva. Per un motivo semplice: sono una persona coerente, dico quello che penso. Ma c’è un’ipocrisia dilagante, siamo sotto una dittatura del politcally correct”, ha detto intervistata da Leggo. Sonia Bruganelli si definisce un’imprenditrice soddisfatta che non ha bisogno dell’approvazione altrui né di monetizzare sui social: “Sono libera di dire quello che penso e forse è questa la cosa che dà più fastidio”.

Sonia Bruganelli: perché ha difeso Elisabetta Franchi

Nelle scorse settimana Sonia Bruganelli ha difeso Elisabetta Franchi, duramente criticata dopo le sue e sulle sue affermazioni al convegno sul lavoro femminile nella moda: “Nelle cariche importanti assumo solo donne ’anta’ che hanno già fatto figli perché non possono mancare per due anni… così possono lavorare al mio fianco H24”.

Nella lunga intervista su Leggo, la moglie di Paolo Bonolis ha spiegato perché ha preso le difese della stilista: “Ho voluto difendere la libertà di un’imprenditrice di scegliere con chi cimentarsi nella realizzazione di un progetto che magari richiede un impegno e delle disponibilità eccezionali”. La Bruganelli ha confessato di non capire nulla di politica e di non essere più interessata al calcio. Per quanto riguarda la fede ha detto: “Sono sempre stata un credente non praticante. Ho sempre solo pregato quando avevo paura”.

