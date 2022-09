Sonia Bruganelli “Sophie Codegoni ‘Bonas’? Sarà provocante e bella”/ “Ma Paola Caruso…”

Sonia Bruganelli svela cosa pensa di Sophie Codegoni come nuova “Bonas”: le sue dichiarazioni

In occasione di un’intervista sul format di The Pipol News condotto da Giovanna Abate, Sonia Bruganelli svela cosa pensa di Sophie Codegoni. Silvia Provvedi, ospite del format, interroga l’opinionista del GF Vip sull’ex tronista di Uomini e Donne che, da gennaio, interpreterà la “Bonas” di Avanti Un Altro.

Adriana Volpe/ "Io come concorrente e Sonia opinionista? Non avrei mai accettato"

“Sono contenta della mia scelta” afferma sicura Sonia Bruganelli che rivela che quest’anno l’idea alla base del personaggio femminile è cambiato e si è evoluto. L’imprenditrice, quindi, continua: “Sarà provocante e bella, ma anche una bonas parlante“. A quanto pare, la funzione dell’ex gieffina non sarà solo quella di ammaliare il parterre maschile ma di intrattenere con la parola.

Sonia Bruganelli: "Sara Manfuso? La concorrente del GF Vip che mi piace meno"/ "I preferiti invece sono…"

Sonia Bruganelli su Paola Caruso: “Lei è stata la Bonas per eccellenza, la prima”

Se si parla del noto personaggio di Avanti Un Altro, non può non venire in mente Paola Caruso “Bonas” storica del quiz show condotto da Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli, in occasione di un’intervista su The Pipol News, ha svelato che la Caruso è “la Bonas per eccellenza” quella che ha incarnato alla perfezione l’idea che l’imprenditrice voleva per il trasmissione.

Secondo l’opinionista, dunque, la Caruso ha interpretato il ruolo della ragazza bionda, sensuale e un po’ leggera che in quel momento serviva al quiz show. Quest’anno, invece, l’idea di “Bonas” è cambiata e sarà Sophie Codegoni a prendere in mano le redini del personaggio più femminile e accattivante di sempre, ma con un pizzico di parlantina in più. L’idea di fondo, dunque, sarebbe cambiata: una donna avvenente può anche affascinare con l’intelletto.

Sonia Bruganelli asfalta Sara Manfuso al GF Vip/ "Dici che il tuo cervello arriva prima delle tett* e poi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA