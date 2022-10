Sonia Bruganelli spietata con Elenoire “Hai mostri dentro”/ Alfonso rincara la dose..

Tutti contro Elenoire, la Bruganelli la gela: “Ti avrei aspettata fuori…”

La diretta serale del Grande Fratello Vip si trasforma presto in una polveriera. Alfonso Signorini rimette in riga Elenoire, dopo la sfuriata contro Daniele, poi ci pensa Sonia Bruganelli a rincarare ulteriormente la dose nei confronti della concorrente gieffina. “Se sei così bella e piacente perché dimostri di avere dentro te dei mostri così grandi?”, domanda Sonia a proposito dei malintesi con Daniele. “Se avessi passato quello che ho passato io nella vita…”, replica scocciata la Ferruzzi.

Elenoire Ferruzzi squalificata al Grande Fratello Vip 2022?/ Signorini annuncia: "In arrivo provvedimenti"

“Ci sono tante donne trans che scelgono un’estetica diversa dalla tua. Hai diritto di amare e di essere amata ma non puoi essere così violenta con quel ragazzo. Io ti avrei aspettato fuori per dirti ‘che male ti ha fatto questo ragazzo?’. Non puoi arrabbiarti con loro solo perché non rispondono come vorresti. E’ un’occasione mancata per te, non per loro”, conclude Sonia.

Elenoire Ferruzzi dal bullismo al coma per il Covid: la storia/ "Le mie unghie, la mia forza"

Signorini ridimensiona Elenoire Ferruzzi: “Non soffri solo tu”

Come dicevamo anche Alfonso Signorini non ha apprezzato la rabbia di Elenoire nei confronti di Daniele. Quest’ultimo la avrebbe illusa, ma quando viene interpellato ci tiene a precisare alcune cose. “Se ho illuso? Non credo. Mi sono comportato nel migliore dei modi anche mi sono accorto che si era affezionata a me”, spiega. “Io ho cercato di essere più distaccato nei suoi confronti. Ad esempio la sera in giardino io chiamo qualcuno per non stare solo io e lei”, continua Del Moro.

Alfonso Signorini, quindi, si rivolge direttamente ad Elenoire per ridimensionare il tutto: “Capisco le tue sofferenze, anche se non le conosco. Non metto in dubbio la tua sofferenza ma tutti abbiamo preso un palo nella vita. Non è che nella vita soffrano solo transessuali, ma anche gay e etero e ognuno ha le sue”.

GF Vip, cosa c’è tra Daniele Dal Moro e Elenoire FerruzzI? / Lui è sicuro: solo amici

© RIPRODUZIONE RISERVATA