Sonia Bruganelli “Totti-Blasi? Quelle parole sono ferite ai figli”/ “Meritano altro”

Sonia Bruganelli dalla parte di Francesco Totti e Ilary Blasi

Anche Sonia Bruganelli dice la sua sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Una separazione che, inevitabilmente, ha scatenato il gossip alimentando il chiacchiericcio dei fans. La moglie di Paolo Bonolis si è schierata apertamente dalla parte della coppia e non è caduta in inutili provocazioni che a suo dire ricadranno solo sui figli della coppia.

“Ogni parola spesa su una coppia che dopo molti anni si lascia è una ferita inferta ai figli che meriterebbero solo di affrontare i difficili e inevitabili cambiamenti di vita senza dover leggere nei minimi dettagli ciò che avrebbe portato mamma e papà a non amarsi più”, ha detto a proposito dell’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Sonia Bruganelli, le sue parole dividono il web

In molti si sono ritrovati nelle parole di Sonia Bruganelli, che come sempre però è stata molto divisiva. Non è la prima volta, d’altronde, che le dichiarazioni di Lady Bonolis fanno discutere. A proposito di prese di posizioni divisive, la showgirl ha attirato le antipatie di una parte del web quando, subito dopo, ha spiegato che, in quest’estate problematica per le compagnie aeree, preferisce prendere un aereo privato.

“Ad oggi preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto , riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio. Per critiche o rimostranze scrivete sotto (come sempre)”.

