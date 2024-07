Sonia Bruganelli tra concorrenti Ballando con le stelle 2024?/ “Non ballerà con il fidanzato Angelo Madonia”

Ballando con le stelle 2024: Sonia Bruganelli tra i concorrenti, il rumor: “Ad un passo dal si”

È il sempre informato sito di TvBlog che nelle scorse ore ha lanciato un’indiscrezione che se confermata sarebbe un vero e proprio colpaccio per Milly Carlucci: Sonia Bruganelli tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2024. L’ex signora Bonolis e negli ultimi anni opinionista di reality come il Grande Fratello e l’Isola dei famosi sembra proprio che sia ad un passo dal chiudere le trattative. Sul sito, infatti, si legge che la conduttrice e i suoi autori tra i tanti nomi stanno cercando di averne uno di un certo peso, come appunto Sonia Bruganelli che tra l’altro in questi giorni è al centro delle cronache rosa con il suo nuovo fidanzato Angelo Madonia, ballerino professionista dello show di Rai1.

Sonia Bruganelli e la malattia della figlia Silvia: "Un'ingiustizia"/ "Ho fatto i conti con la rabbia e..."

Sul sito, infatti, si legge: “TvBlog è in grado di aggiungerne uno certamente di spicco. Si tratta di Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis è al centro delle cronache rose di questi tempi per la sua relazione con Angelo Madonia, Sonia dunque si troverebbe a fare la concorrente del programma in cui il compagno riveste il ruolo di maestro. Pare però, secondo quanto apprendiamo, che Sonia Brugnelli non verrà messa in coppia con Madonia, che dunque non sarà il suo maestro di ballo.” Non resta dunque che attendere per scoprire se davvero Sonia Bruganelli sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2024.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: separazione consensuale/ A fine mese la fine ufficiale del matrimonio

Cast Ballando con le stelle 2024, Sonia Bruganelli tra i concorrenti: chi sono gli altri

Mancano ancora più di due mesi all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle 2024 ma Milly Carlucci e tutta la sua squadra sono già al lavoro per formare il cast. Nell’elenco dei concorrenti, per il momento, l’unico annunciato ufficialmente è Francesco Paolantoni mentre Repubblica dà per quasi certi: Federica Pellegrini, campionessa olimpica di nuoto che negli ultimi anni si è cimentata in tv prima come giudice a Tu si que vales e poi come concorrente a Pechino Express 2023 in coppia con il marito Matteo Giunta. E poi ancora la cantante Nina Zilli, il conduttore Massimiliano Ossini, l’annunciatrice tv Marina Morgan e la conduttrice e paroliera Enrica Bonaccorti fino all’attore e produttore Luca Barbareschi. Adesso allo show sembra certa la partecipazione di Sonia Bruganelli, fidanzata di Angelo Madonia. E mentre Milly Carlucci sogna Chiara Ferragni sono già trapelati anche i primi secchi ‘No’ come quello di Belen Rodrgiuez e Melissa Satta. Poco probabile, inoltre, è anche la partecipazione di Barbara D’Urso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA