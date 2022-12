Sonia Bruganelli vs Edoardo Donnamaria/ “Butti via amicizie per Antonella Fiordelisi”

Antonella Fiordelisi contro (quasi) tutte le donne della casa del Grande Fratello Vip. A giovarne è Edoardo Donnamaria, finalmente sereno visto che da tre giorni non litiga con la fidanzata, impegnata a farlo con gli altri. Proprio su questo lo ha punzecchiato Sonia Bruganelli, che gli ha lanciato una frecciatina durante il collegamento.

“Se vuoi non litigare con Antonella le dai, come stai facendo, sempre ragione, ti metti in un angolo e non litighi. È l’unico modo”, ha detto l’opinionista Sonia Bruganelli facendo comparire un sorriso nervoso sul volto della Fiordelisi. “Posso garantirti che non è così, non do sempre ragione ad Antonella”, ha provato a replicare Edoardo Donnamaria.

Anche Alfonso Signorini avverte Edoardo Donnamaria…

Ma pure Alfonso Signorini sembra essere d’accordo con Sonia Bruganelli. “A volte per convenienza…”. Ma l’opinionista entra di nuovo in tackle. “Sinceramente alcune amicizie le stai buttando via per seguire troppo la pace, è una tua scelta, ma a volte non ci fai una bellissima figura”. Allora il conduttore lo ha avvertito: “Fai tesoro di questa osservazione”. Inizialmente, infatti, Edoardo Donnamaria aveva dichiarato: “Litigasse con tutta la casa, basta che non litighiamo io e lei. In queste dinamiche, in questi litigi che ha Antonella, siamo due persone diverse. Queste cose accadono sempre, non è che stai lì a vedere la tua ragazza che litiga con le amiche”.

