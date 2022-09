Sonia Bruganelli vs Giulia Salemi/ “L’avrei voluta vedere cascare”, l’affondo GF VIP

Grande Fratello vip 7, parte lo scontro intestino tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi

Il Grande Fratello vip 7 é appena cominciato e intanto già fa discutere per quella che sembra essere la prima guerra intestina in corso tra le sue protagoniste, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. L’astio tra le due vippone é a quanto pare esploso a margine della prima puntata del Grande Fratello vip 7, con Sonia Bruganelli che non ha gradito le continue interferenze di Giulia Salemi, che le avrebbe fatto ombra, nel corso della prima diretta TV del reality show.

O almeno questo è stando all’intervento che Sonia Bruganelli ha rilasciato ai microfoni del nuovo appuntamento TV di Casa Chi, il web format condotto dall’ex Grande Fratello vip 6, Sophie Codegoni. “Giulia è molto carina ed ha una voce radiofonica perfetta – ha esordito nel suo intervento, Sonia Bruganelli, per poi lanciare un affondo ai danni della neo social trend blaster in Social Room della Casa dei vip, Giulia Salemi -. La trovo adatta a quel ruolo lì, assolutamente sì. Lunedì sera la guardavo come avrebbe fatto la Gregoraci (Elisabetta Gregoraci, ex rivale in amore di Giulia Salemi al Grande Fratello vip 5, le due si contendevano Pierpaolo Pretelli nella Casa)? No, perché? Quando mi ha interrotto l’avrei voluta vedere cascare lì davanti… la prima volta che parlo cavolo e arriva questa e ok!”.

Quindi, le dichiarazioni stizzite della consorte di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, che non avrebbe gradito di essere oscurata in TV dalla esuberanza irrefrenabile di Giulia Salemi: “Stavo per andarmene ma poi era troppo presto. No, ma c’ha l’età di mia figlia! No, assolutamente no. Ma poi quello che dice il web… lei poi si occupa del web, chi può dirlo? Potrebbe suonarsela e cantarsela da sola, che ne sappiamo?”.

Sonia Bruganelli si apre sul ritorno al Grande Fratello vip

Insomma, Sonia Bruganelli si sarebbe ad un certo punto sentita sull’orlo di abbandonare la diretta del Grande Fratello vip 7, proprio a causa della vulcanica condotta di Giulia Salemi assunta al debutto nel suo ruolo di addetta alla Social Room, che avrebbe rubato spazio al suo ruolo di opinionista, alla prima diretta del Grande Fratello vip 7.

Ma cosa ha spinto Sonia Bruganelli ad accettare per il secondo anno consecutivo la proposta di casa Mediaset di coprire il ruolo di opinionista del Grande Fratello vip 7? “Avevo escluso il ritorno-conclude ai microfoni di Casa Chi, Sonia Bruganelli- perché ho cambiato idea? Vi dico la verità. Io nella mia vita mai stata coerente, niente di nuovo. Non immaginavo che ci sarebbe stata la possibilità di relazionarmi ad una persona come Orietta. Sto prendendo questa esperienza come crescita professionale nell’ambito televisivo.











