SONIA E ALBERTO STANNO INSIEME/ Prosegue la storia a Matrimonio a Prima Vista 2023!

Sonia e Alberto proseguono il matrimonio: vince l’amore!

La convivenza ha unito ancora di più la coppia. “Il tornare a casa dal lavoro e vederla all’interno della mia vita mi piaceva e mi dava delle conferme in più” spiega Alberto. Per Sonia, anche l’alluvione dell’Emilia Romagna che i due hanno vissuto insieme, a Faenza, ha fatto da “collante”. Lei spiega: “Se fossi stata qui con una persona con cui non vado d’accordo, sarebbe stata dura”. Anche per lui è stata “un’emozione forte”. Davanti agli esperti, il marito non si nasconde: “Io mi sono innamorato di te”. Una dichiarazione d’amore che anche lei condivide: i due infatti scelgono di proseguire insieme dopo essersi conosciuti a Matrimonio a Prima Vista 2023.

Sonia e Alberto incontrano gli esperti: il confronto finale

Sonia e Alberto incontrano gli esperti nell’ultima puntata di Matrimonio a Prima Vista 2023. Il marito spiega: “Un bellissimo percorso che rivivrei anche domani. Sono arrivato al matrimonio molto agitato. È stato un percorso magnifico”. Una volta entrata, anche lei dice: “Ero molto nervosa e agitata. Sono arrivata all’altare che sembravo una gallina urlante. Ho pianto tantissimo prima di arrivare lì, sopratutto quando ho visto il mio papà”. I due ripercorrono insieme i momenti in cui bendati si sono conosciuti, toccandosi le mani. “La curiosità era tantissima”, spiega lui. “Lei tremava, mi ha fatto tenerezza, ho avuto un meccanismo di protezione nei suoi confronti”. Sonia, invece, ricorda la sensazione delle sue mani “morbidissime. E poi ricordo il profumo”. Per Sonia, Alberto non è il suo ideale di uomo fisicamente. Stessa cosa che ha pensato lui la prima volta che ha visto lei, pur pensando che sia molto bella. Non sono mancati tra i due però neppure i momenti difficili. Lei spiega: “Ho una mania del controllo molto forte che ho dovuto mitigare. Nessuno mi aveva mai chiesto perché fossi così mentre lui se ne è accorto. Mi ha aiutato tanto”. I due rivelano poi di aver costruito un’intimità fin da subito. “L’unica cosa a cui abbiamo dovuto pensare è: ‘No dai, subito la prima sera no'”.

Dal tatuaggio di coppia alla scelta finale, Sonia e Alberto restano marito e moglie?

Sonia e Alberto hanno condiviso emozioni uniche durante l’esperimento televisivo e sentimentale di Matrimonio a prima vista 2023. Tra i due è scoccato fin dal principio un feeling interessante, coltivato giorno dopo giorno con la voglia di scoprirsi e restare insieme. Nella scorsa puntata, addirittura, è arrivata la scelta di un tatuaggio di coppia. Una decisione presa sulle ali dell’entusiasmo, con Alberto e Sonia che hanno deciso di farsi tatuare la parola “colore”. “Inavvertitamente ho detto colore al posto di amore e da allora giochiamo sempre su questo lapsus”, ha spiegato Sonia davanti alle telecamere del programma.

Per quanto riguarda la convivenza, è proseguita per il meglio tra la casa dei genitori di lui e la casa di lei, a Faenza, dove a loro malgrado hanno affrontato il tragico evento dell’alluvione. La convivenza forzata ha però riservato momenti utili per sognare un futuro insieme, anche in vista della scelta finale che ora è davvero dietro l’angolo. Sonia e Alberto resteranno marito e moglie?

Sonia e Alberto lasciano gli esperti di Matrimonio a Prima Vista a bocca aperta

Stando alle anticipazioni della puntata del 1 novembre di Matrimonio a Prima Vista 2023, Sonia Liverani e Alberto Miliziano hanno confermato agli esperti a loro solida intenzione di rimanere sposati. Una decisione che in qualche modo spiazza persino gli esperti, perché di fatto questa scelta rappresenta – per loro e per il programma – un traguardo senza precedenti.

Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Mario Abis hanno puntato parecchio su Sonia e Alberto, con la convinzione che potessero arrivare fino in fondo. Per come sono andate le cose, probabilmente, la coppia ha superato ogni più rosea aspettativa. Nessuna coppia, a quanto pare, aveva manifestato un simile sentimento durante la conclusione di “Matrimonio a Prima Vista”.











