Sonia Grey choc: “Subivo da Franco Di Mare”/ “Non è vero che io lo molestavo”

Sonia Grey: “Franco Di Mare? Subivo davanti a tutti”

A Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a Sonia Grey dopo che Franco Di Mare, direttore di Rai 3, è tornato a parlare della “palpatina” ossia il tocco in studio alla sua co-conduttrice di Unomattina nel 2004. Per il direttore si trattava di “un banale scherzo fra colleghi” che avrebbe messo in atto per rispondere alle alle ironiche “molestie” che “Sonia mi faceva ogni mattina”.

Salvo Sottile e Franco Di Mare, lite sui social/ Gravi accuse tra molestie e minacce…

Sonia Grey si è difesa a Striscia dicendo: “Hai mai sentito in trent’anni di televisione che ho il vizietto di molestare? Ti sembra che potessi arrivare in studio all’alba per preparare cinque, sei ore di diretta e andare a palpare tutti i giorni il signor Franco Di Mare?”. La Grey ha inoltre risposto all’accusa dell’ex conduttore di Unomattina contrattaccando: “Subivo davanti a tutti. Cercavo di sdrammatizzare, cosa potevo fare? Io giovane donna di spettacolo appena arrivata in Rai. Lui direttore, importante giornalista, tutti gli agganci ai piani alti. Sono stanca di essere tirata in ballo da Di Mare“.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 20 OTTOBRE 2022/ +26 decessi, tasso positività 18,7%

Sonia Grey e Franco Di Mare, cosa è successo

Il caso delle palpatine in tv è stato riaperto dopo che Memo Remigi ha toccato, in diretta tv, Jessica Morlacchi. Striscia la Notizia è tornata a parlare anche di una palpatina di Franco Di Mare nei confronti di Sonia Grey. A commentare la questione è stato lo stesso conduttore sui social. Condividendo il video del tg satirico, ha scritto: “Ecco come andò. Striscia lo sa bene ma continua a parlare di mie molestie. Non è più satira, è diffamazione. E infatti li ho querelati”. La Grey, però, non ci sta a passare per quella che a sua volta toccava Di Mare e si è difesa proprio ai microfoni di Valerio Staffelli.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 13 OTTOBRE/ +16 decessi, -34 ricoverati

La storia era già diventata nota due anni fa, quando Striscia la Notizia aveva consegnato un tapiro proprio a Sonia Grey per il medesimo motivo. Anche in quel caso, tra la la conduttrice e il giornalista erano volate parole grosse: tra i due, i rapporti sono sempre più tesi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA