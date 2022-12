Sonia Lorenzini, lite con Soleil Sorge per Onestini/ “Userò il tuo libro in bagno…”

Sonia Lorenzini contro Soleil Sorge

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Soleil Sorge si scaglia contro Luca Onestini prendendo le difese di Luca Onestini, reo di aver fatto credere a Nikita di provare un interesse per lei. A difendere Luca Onestini è stata Sonia Lorenzini secondo la quale le intenzioni di Luca sono sempre stata chiarissime nei confronti di Nikita. Sui social, così, la Lorenzini ha difeso non solo Onestini, ma ha anche mandato una frecciatina a Soleil accusando quest’ultima di aver mandato avanti una dinamica, nel corso della scorsa stagione del Grande Fratello Vip, per essere protagonista.

Soleil Sorge affonda Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi/ "...Hanno 30 anni..."

“Luca ha sempre messo le mani avanti però facciamo girare la frittata dalla prima che è tra l’altro con giudizio imparziale #gfvip

Se parliamo poi di attaccarsi a dinamiche non dimentichiamo chi ne ha mandata avanti per un programma intero capendo che funzionava” ha scritto la Lorenzini.

La replica di Soleil Sorge a Sonia Lorenzini

Le parole di Sonia Lorenzini non sono passate inosservate e, puntuale, è arrivata la replica di Soleil Sorge. “Se mi lasci il tuo indirizzo ti mando il mio libro per chiarirti le idee e 10€”, ha risposto ironicamente la conduttrice del GFVip Party e opinionista del Grande Fratello Vip al posto dell’assente Sonia Lorenzini.

Soleil Sorge sfida Sonia Bruganelli/"Con me il GFVIP é tendenza mondiale"

Quest’ultima, tuttavia, non è rimasta in silenzio replicando a sua volta così: “Volentieri perché saprei in tempi di crisi come utilizzarlo eventualmente in bagno… carta per struccarmi, carta per togliere maschere non le mie, non elenco i mille altri usi che potrei farne…”. Il botta e risposta tra la Sorge e la Lorenzini terminerà così o ci sarà un secondo capitolo?

LEGGI ANCHE:

GF Vip, Gianmarco Onestini punge Soleil sui social "non ne azzecca una"/ Lei replica!

© RIPRODUZIONE RISERVATA