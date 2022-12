Soleil Sorge affonda Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi/ “…Hanno 30 anni…”

Grande Fratello vip 7, Soleil Sorge diviene oggetto di imitazione nella Casa

Mentre copre un ruolo tv nuovo, al Grande Fratello vip, Soleil Sorge replica al veleno alla imitazione che le hanno riservato Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nella Casa dei vip. A margine del debutto che ha visto nella puntata di Santo Stefano del reality, Soleil Sorge, sostituirsi a Sonia Bruganelli come opinionista, registrando una serie di interventi, anche critici, come l’accusa all’ex e gieffino Luca Onestini di aver manipolato i vipponi della Casa, soprattutto ai danni di Nikita Pelizon, i Donnalisi si sono divertiti a imitare l’italo-americana. Ironizzando sull’accento della modella e ora ritrovata protagonista al Grande Fratello vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono dilettati in una imitazione di Soleil Sorge con la complicità di Luca Onestini, interlocutore della coppia vip. Una scena che é diventata in poco tempo un thread via social. Tanto che su Twitter, dove la scena é stata condivisa dagli utenti nel web in diversi video. Non appena appreso dell’accaduto Soleil Sorge ha replicato al veleno ai Donnalisi: “Qualcuno spieghi loro che hanno 30 anni”.

Ma non é tutto. Perché, come emerso nel web, a prendere parte allo sketch dell’imitazione di Soleil Sorge é stata anche Dona Saber, che a quanto pare sarebbe stata ingaggiata nel cast dei concorrenti del Grande Fratello vip 7 in corso per una “raccomandazione” dell’italo-americana, che avrebbe parlato della mamma single al conduttore del reality, Alfonso Signorini. E a quanto pare poco é bastato per far ricredere in negativo Soleil, sul conto di Dona. “LOL e fu così che anche io mi dissociai da Dana. In bocca al lupo geni del male” si legge poi in un secondo tweet di replica all’imitazione, di Soleil Sorge.

Come evolverà la querelle esplosa al Grande Fratello vip 7? Anche nella prossima nuova puntata del reality, Soleil Sorge si sostituirà a Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista TV.

Edoardo.D, Luca e Antonella che prendono per il culo il modo di parlare di Soleil e Nikita. Soleil li ha smerdati ieri in diretta, a loro questa cosa non va giù e quindi iniziano a fare questo. SONO IMBARAZZANTI 🤡#gfvip #SoleArmy #incorvassi #nikiters pic.twitter.com/QfJ1h0MlT5 — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 27, 2022

