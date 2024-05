Sonia Pattarino, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne si è operata/ “È andato tutto bene”: cos’è successo

Sonia Pattarino, ex corteggiatrice di Uomini e donne, al pronto soccorso: il racconto

Non sono stati giorni semplici per Sonia Pattarino, ex corteggiatrice di Uomini e donne e scelta di Ivan Gonzalez nell’edizione 2018/19 del dating show condotto da Maria De Filippi. La ragazza, ora felicemente fidanzata con il compagno Giovanni La Camera e madre di una bambina di nome Ginevra, ha infatti raccontato ai suoi followers di aver sofferto di alcuni problemi di salute. Con una Instagram story condivisa sul proprio profilo, ha voluto rassicurare tutti coloro che si sono preoccupati per lei spiegando cos’è accaduto.

Cristiano e Asmaa a Uomini e Donne/ Lui si sbilancia: "È molto saggia, è come se avesse 138 anni"

“Grazie per l’affetto che mi avete mostrato. Ora sto meglio – rivela, tornando poi alle origini dei problemi di salute – Tutto è iniziato domenica, il giorno della festa della mamma. Mi sono svegliata con un forte dolore allo stomaco che in pochissimo tempo si è irradiato verso il basso ventre creando dei dolori lancinanti accompagnati da forte nausea. Ho pensato, sarà una gastroenterite o comunque un virus intestinale. Poi è apparsa la febbre, mi sono preoccupata e siamo andati al pronto soccorso. Scrivo siamo, perché mi sono recata al pronto soccorso con Gio e Ginevra“.

TINA CIPOLLARI E GIUCAS CASELLA, SORPRESA A UOMINI E DONNE/ "L'ho vista nuda": poi la ipnotizza in studio

Sonia Pattarino: “Appendicite acuta, l’operazione è andata bene“

Sonia Pattarino, dopo aver avvertito i dolori, è corsa in pronto soccorso assieme al compagno e alla figlia: “Ho addormentato Ginevra verso le 00.30. Poi loro sono andati a casa ed io sono stata chiamata per le 3.00. Alle 4.00 del mattino la sentenza. Appendicite acuta, da operare subito. Operazione in laparoscopia. L’operazione è andata bene, ero molto infiammata con liquido e pus. Ora ho ancora il drenaggio che forse domani toglieranno“.

Nelle ore successive, sempre per mezzo Instagram story, ha poi aggiunto un aggiornamento: “Stamattina mi è stato tolto il drenaggio“. Tutto, dunque, si è risolto nel migliore dei modi ma l’ex corteggiatrice vuole lanciare un messaggio importante ai suoi seguaci: “Bisogna cercare di recarsi subito in ospedale quando si hanno dolori troppo forti. Io ho aspettato tanto. Per fortuna è andato tutto bene“.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 16 maggio 2024/ Tina Cipollari a confronto con Giucas Casella













© RIPRODUZIONE RISERVATA