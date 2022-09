Sonic il film/ Su Italia 1 il film sull’eroe della Sega con Jim Carrey

Sonic il film, film di Italia 1 diretto da Jeff Fowler

Sonic il film va in onda oggi, sabato 10 settembre, a partire dalle ore 20:20 su Italia 1. Si tratta di una realizzazione del 2020 che ha visto una coproduzione tra stati in America e Giappone con importanti case cinematografiche impegnate come la Paramount Pictures, Original film e Sega mentre la distribuzione sarà gestita nei cinema italiani dalla 20th Century Studios.

La regia del film porta la firma di Jeff Fowler con le musiche eseguite da Junkie XL e gli effetti speciali sono stati firmati da Sean Haworth. Nel cast tanti volti noti tra cui Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Adam Pally e Neal McDonough.

Sonic il film, la trama del film

In Sonic il film troviamo un riccio antropomorfo di colore blu che a suo malgrado deve lasciare il suo mondo e rifugiarsi sulla Terra e sfuggire ai suoi principali nemici che vorrebbero catturarlo per sfruttare a loro piacimento i poteri di cui dispone. In particolare dispone di una incredibile velocità che gli permette di spostarsi da una parte all’altra grazie all’elettricità.

In questa sua avventura sul nostro pianeta viene aiutato da una sua saggia mentre che purtroppo deve sacrificarsi per salvare una tribù. Prima di morire però gli offre dei potenti anelli grazie ai quali Sonic sarà in grado di lasciare anche questo mondo nel caso in cui non fosse più sicuro per lui. Riesce comunque a stabilirsi bene sul pianeta e dopo 10 anni dai fatti, si ritrova a vivere nello stato del Montana nella piccola cittadina di Green Hills dove peraltro c’è anche uno giovane sceriffo di nome Tom che l’ha sempre sogna di potersi trasferire la nel Distretto di Polizia di San Francisco.

Sonic passa gran parte del proprio tempo in solitudine ed è per questo che una sera quasi per sbaglio sprigiona la sua potenza e crea una veloce blackout che tuttavia scatena l’interesse del Pentagono soprattutto per la capacità di dare una spiegazione a questo fenomeno. Le forze governative decidono quindi di mandare in perlustrazione un pericoloso dottore che si metterà sulle tracce di Sonic per catturarlo e per scoprirne i segreti. Il tentativo di fuga da parte di Sonic lo porterà a conoscere Tom e condividere con lui una incredibile avventura proprio a San Francisco.











