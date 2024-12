Sonic – Il film, diretto da Jeff Fowler: vediamo il cast

Sabato 7 dicembre, andrà in onda, in prima serata su Italia 1 alle ore 21:20, la commedia di fantascienza per famiglie Sonic – Il film.

Si tratta del primo capitolo della famosa saga ispirata alla serie videoludica della SEGA diretto dal film maker Jeff Fowler, che si è occupato anche di Sonic 2 – Il Film e proprio in questi giorni ritornerà sul grande schermo con Sonic – Il film 3.

La colonna sonora ha invece la firma del polistrumentista Junkie XL, che collaborerà con il regista anche ai due successivi capitoli.

Il simpatico protagonista ha la voce dell’attore e comico Ben Schwartz, che ha lavorato come doppiatore in diversi progetti di successo, come I Simpson, The LEGO Movie 2 – Una nuova avventura e Il destino delle Tartarughe Ninja – Il film.

Il cast principale vede anche la presenza dell’attore James Marsden, conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione nella serie tv Westworld – Dove tutto è concesso; dell’attrice Tika Sumpter, diventata famosa proprio grazie al personaggio di Maddie Wachowski nella saga di Sonic; infine, nel ruolo del cattivissimo Dr. Ivo “Eggman” Robotnik, il noto attore e comico Jim Carrey, volto di numerose commedie campioni di incasso, come Ace Ventura – L’acchiappanimali, The Mask, Bugiardo bugiardo e The Truman Show.

La trama di Sonic – Il film: un riccio blu che si muove a una velocità incredibile

Sonic – Il film segue le vicende del riccio più famoso della storia, il simpatico e super veloce Sonic, giunto sulla Terra per sfuggire ai suoi nemici che vorrebbero imprigionarlo per utilizzare le sue incredibili capacità per scopi malefici.

Questo divertente riccio blu, infatti, riesce a muoversi a velocità estremamente elevate sfruttando l’energia elettrica e, nonostante cerchi in ogni modo di far passare inosservata la sua presenza, una sera scatena un potente blackout in tutta la zona.

Questo evento anomalo attira l’attenzione dei servizi segreti, che decidono di inviare sul posto uno scienziato un po’ strano, il celebre Dottor Ivo Robotnik, per indagare sull’accaduto.

Quest’ultimo si rivelerà un individuo davvero pericoloso, pronto a tutto pur di catturare il povero riccio, ma per fortuna ad aiutare il nostro protagonista arriverà il giovane sceriffo Tom Wachowski, un ragazzo generoso e di buon cuore che deciderà di accompagnare il suo nuovo amico in un viaggio verso San Francisco.

Durante il tragitto la coppia vivrà numerose avventure e dovrà superare molti ostacoli che li porteranno a diventare sempre più uniti: riusciranno a sconfiggere il perfido scienziato?