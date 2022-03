Sonny Colbrelli affetto da “aritmia cardiaca instabile”/ “Causa malore da definire”

Sonny Colbrelli, al termine della prima tappa del Giro di Catalogna, è stato affetto da una “aritmia cardiaca instabile”. A comunicarlo, come riportato da Ansa, è stato il team Bahrain-Victorium, di cui il ciclista su strada italiano fa parte. In molti nelle scorse ore si erano preoccupati dopo che l’atleta, arrivato al traguardo come secondo, aveva accusato un malore.

SONNY COLBRELLI MALORE A GIRO DI CATALOGNA/ Massaggio cardiaco: "Momento delicato..."

“Dopo la fine della 1/a tappa del Giro di Catalogna, il nostro team medico può confermare che Sonny Colbrelli soffriva di un’aritmia cardiaca instabile che richiedeva la defibrillazione. La causa è ancora tutta da definire e il corridore si sottoporrà domani a ulteriori test presso l’hospital Universitari di Girona”, questo quanto si legge nella nota diramata nelle scorse ore. Per comprendere le ragioni che hanno provocato il malessere, dunque, serviranno maggiori accertamenti. La buona notizia, ad ogni modo, è che le condizioni di salute dell’atleta, dopo l’intervento dello staff medico ed il successivo ricovero, si sono stabilizzate.

Diretta/ Milano Sanremo 2022: Matej Mohoric ha vinto, capolavoro in discesa!

Sonny Colbrelli affetto da “aritmia cardiaca instabile”: il ringraziamento del team Bahrain-Victorium ai medici

Il team Bahrain-Victorium, oltre a comunicare attraverso una nota che Sonny Colbrelli è stato affetto da una “aritmia cardiaca instabile” in occasione della prima tappa del Giro di Catalogna, ha voluto ringraziare i medici che si sono prontamente occupati di rianimarlo al traguardo con un massaggio cardiaco nonché quelli che lo hanno assistito dopo il trasferimento presso l’ospedale di Girona.

“Il team desidera ringraziare Borja Saenz de Cos, infermiera d’emergenza presso il Sistema d’Emergencies Mediques (Servizio di emergenza catalano, ndr), per la sua pronta assistenza al traguardo di ieri e per avere supportato il nostro staff medico nella gestione dell’incidente”, prosegue il comunicato ufficiale con gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del noto ciclista italiano. E conclude: “La situazione clinica di Sonny Colbrelli è buona, gli auguriamo una pronta guarigione”.

DIRETTA/ Milano Torino 2022: Mark Cavendish vince in volata su Bouhanni e Kristoff!

© RIPRODUZIONE RISERVATA