Sonny Di Meo, lite con Sara Amira/ Uomini e Donne: “chi sei? Una volta sbraiti e…”

Lite a Uomini e Donne tra Sonny Di Meo e Sara Amira. Il corteggiatore, nella puntata odierna del trono classico, di fronte all’interesse che Sara ha mostrato per Alessandro Graziani che è arrivato per un appuntamento al buio con Giovanna Abate, ha sbottato facend notare alla tronista che Alessandro, pur avendola vista in tv, non è sceso per lei, ma per un appuntamento al buio. Le parole di Sonny fanno infuriare Sara che sbotta: “ti sei animato? Ti hanno fatto una flebo?”, chiede ironica la tronista. “Sono sempre stato così, solo che quando ti do troppe certezze è perchè ti do troppo certezze, quando ho reazioni troppo forti è perchè esagero”, risponde il corteggiatore. “Guarda che quando hai avuto reazioni troppo forti sono stata la prima a difenderti”, si difende Sara.

SONNY DI MEO CONTRO SARA AMIRA A UOMINI E DONNE: “TI HO VISTO TALMENTE TANTO TRANQUILLO…”

Sonny Di Meo non nasconde di non aver gradito la scelta di Sara di non averlo portato in esterna. “Ti ho lasciato a casa perchè dopo cinque esterne, di fronte alle mie esterne e ti ricordo che sono la ragazza che ti piace, non hai fatto niente, non hai avuto una reazione”, ha spiegato Sara. Sonny, da parte sua, ha ammesso di essere infastidito dalle esterne che fa con le altre ricordando alla tronista di averle già dimostrato tanto. Sara, però, non è affatto convinta e aggiunge: “una volta sbraiti e una volta resti tranquillo, ma tu chi sei?”, chiede Sara. A difendere la tronista è Giovanna Abate che, essendo stata una corteggiatrice, invita il corteggiatore a non rinfacciare ciò che fa per Sara.

