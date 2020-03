Sonny Di Meo/ Uomini e Donne: “Giovanna ha il cu*o di Uma Thurman in Kill Bill”

Sonny Di Meo è sempre più lontano da Sara Amira. Dopo essere rimasto in panchina per due settimane e aver discusso animatamente con l’assistente di volo, Sonny ha deciso di approfittare dell’arrivo sul trono di Giovanna Abate e, nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, sarà il protagonista di una discussa esterna che scatenerà un’accesa lite tra le troniste Giovanna e Sara. La decisione di Sonny di uscire in esterna con Giovanna scatenerà immediatamente la reazione di Tina Cipollari che, come rivelano le anticipazioni del Vicolo delle News, lancerà una frecciatina al corteggiatore: “per Sonny una tronista vale l’altra”, dirà la bionda opinionista a cui il corteggiatore risponderà di non poter continuare ad aspettare Sara che lo ignora da due settimane. La Amira, furiosa, attaccherà il corteggiatore affermando di aver fatto bene a non portarlo in esterna non fidandosi di lui.

SONNY DI MEO, L’ESTERNA CON GIOVANNA ABATE SCATENA LA POLEMICA

A scatenare la polemica, però, sarà il filmato dell’esterna di Sonny Di Meo e Giovanna Abate. I due, dopo un giro in Vespa per Roma, si lasceranno andare ad una serie di importanti dichiarazioni. “Mi fai sangue“, dirà Giovanna a Sonny ammettendo di provare un forte interesse per lui. Sonnu, da parte sua, non resterà in silenzio ma farà una serie di apprezzamenti sull’aspetto fisico della Abate che faranno letteralmente infuriare Sara. “Hai le Bahamas negli occhi e il culo di Uma Thurman in Kill Bill”, dirà il corteggiatore sottolineando di essere rimasto particolarmente affascinato dagli occhi e dal lato B di Giovanna. Nonostante la reciproca attrazione, tuttavia, la conoscenza tra Sonny e Giovanna subirà una battuta d’arresto.

