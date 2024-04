“Sono preoccupata, come sta la donna?”/ Eleonora Daniele in diretta: “Chiamate un medico se non sta bene”

“Mi sto preoccupando perchè questa signora vedo che sta male, è molto malata. Che succede?”. Così Eleonora Daniele ha interrotto un servizio introducendo la vicenda di Antonella, una signora di 71 anni molto malata (ha anche un tumore) che ha ricevuto lo sfratto. Fortunatamente all’ultimo è arrivato il blocco dello sgombero, è arrivato l’ufficiale giudiziario che ha annunciato che lo sgombero sarebbe stato rimandato fino a luglio. “Potete immaginare come sta Antonella, aveva l’incubo di dover lasciare la casa”.

Ragazza trovata morta ad Aosta/ “Uccisa con un taglio alla gola forse da un ragazzo straniero"

La donna ha voluto ringraziare tutti: “Alla Rai, all’onorevole Borrelli, grazie a tutti, all’avvocato. E’ stata una brutta nottata, da incubo, pensavo di andarmene fuori da casa mia, io non voglio uscire a luglio, trovate un’altra soluzione, io voglio morire in casa mia, voglio casa mia. Un bacione a tutti”. Eleonora Daniele ha ripreso la parola: “Mi devi assicurare che Antonella sta bene se no io chiudo il collegamento, se ha bisogno di un medico”.

Alessia Pifferi, la sorella contro l'ex prof: "Non la conosco"/ "Non era sfruttata, dava una mano in casa"

SI SENTE MALE DURANTE LA DIRETTA DI STORIE ITALIANE, ELEONORA DANIELE: “SONO PREOCCUPATA”

L’inviata ha chiarito: “No adesso piano piano la riaccompagniamo a letto e la riportiamo a casa, adesso la mettiamo in macchina così sta più comoda”. Francesco Borrelli in collegamento aggiunge: “Stiamo chiamando un medico, il 118, per verificare la situazione, la signora è molto provata. Cerchiamo di aiutare la signora nel miglior modo possibile, lo sgombero oggi è stato evitato perchè l’assessore Luca Trapanese del comune di Napoli ha chiesto una proroga di altri tre mesi, ma non è una soluzione definitiva. Oggi comunque era una giornata drammatica per lei”.

Madonna di Trevignano, Paola Felli: "Non mi faccio intimidire"/ Procura di Roma indaga sulle minacce

Di nuovo Eleonora Daniele: “Io sono preoccupata, mi fai sapere come sta la donna”. E’ stata mandata in onda anche la chiamata in diretta di Borrelli al 118: “Buongiorno, ci sta una donna in gravissime condizioni”, l’inviata di Storie ha comunque cercato di rassicurare: “Sta meglio Eleonora, l’abbiamo stesa sul sedile della macchina e sta respirando bene, stesa respira meglio”. Di nuovo la conduttrice: “Fino a che non arriva l’ambulanza voglio assicurarmi che vada tutto bene”. Fortunatamente la donna alla fine è stata presa in carico dagli uomini del 118 e si è di fatto ripresa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA