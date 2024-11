Sophia Berto è l’insegnante di Tommaso Marini a Ballando con le Stelle 2024. La coppia si è ritagliata un ruolo da protagonista nel corsi di questi mesi nel talent show di Milly Carlucci, ma recentemente a far discutere e incuriosire il mono del gossip è il presunto flirt della ballerina con Davide Bonolis. Ecco spiegata la presenza del figlio di Bonolis tra il pubblico di Ballando con le Stelle 2024; in principio ovviamente Davide presenziava per sostenere mamma Sonia Bruganelli, ma tra una puntata e l’altra dev’essere nata una simpatia con la maestra di ballo di Marini.

Genitori di Federica Nargi: chi sono Claudio e Concetta/ "Lasciai casa a 18 anni, sono stata male"

Uno scoop che aveva preannunciato Rossella Erra, con una dichiarazione abbastanza chiara in tv. “C’è una ballerina e forse un parente di… la prossima settimana spero di tornare con notizie in più da darvi”, aveva detto. Un mistero che anziché infittirsi si è risolto direttamente grazie a Sophie Berto, che sui social è uscita allo scoperto.

Chi è Alan Friedman? "Sono cronicamente obeso"/ "Spesso chi non mi ama mi prende in giro"

Sophia Berto e Davide Bonolis, la ballerina non si nasconde più

La ballerina non ci ha pensato due volte a postare uno scatto insieme a Davide Bonolis, alimentando i rumor e il gossip sul loro conto. Una frequentazione, dunque, sembra esserci, come ha fatto intendere la maestra nel corso di una intervista rilasciata nel salotto televisivo de La Volta Buona. “Questo scatto l’avevo pubblicato sul mio profilo. Io non ho un grande seguito quindi mi sono detta ‘chi mai la vedrà?’ Una settimana dopo, però, è comparsa su X e l’hanno vista tutti”.

Sophia Berto, dunque, non ha smentito i rumors, anzi in qualche modo li ha alimentati. E così, dopo Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, un’altra coppia sembra essere nata sotto i riflettori di Ballando con le Stelle 2024. Quella tra Sophia e Davide è una coppia che piace ed incuriosisce il pubblico, ma probabilmente siamo ancora in una fase di conoscenza. Chissà invece che ne penseranno mamma Sonia Bruganelli e papà Paolo Bonolis, sempre molto protettivi nei confronti del figlio.

Chi è Samuele Peron a Ballando con le Stelle/ Dal bullismo alla carriera polivalente, poi 'quel tradimento'