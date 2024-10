Sophia Berto è la brillante insegnante di danza di Ballando con le Stelle 2024. In coppia con lo schermidore Tommaso Marini, la ballerina sta aiutando il suo allievo a migliorare e a scalare la classifica del programma. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Un aspetto che sembra incuriosire il pubblico televisivo è legato alla sua altezza: Sophia, infatti, è alta circa un metro e cinquantacinque centimetri, decisamente più bassa rispetto a Tommaso che sfiora i due metri. Al di là di questo dettaglio, la classe 2004 si sta ritagliando uno spazio da protagonista nel programma di Milly Carlucci, dove condivide la “poltrona” di insegnante con Nikita Perotti, sua vecchia conoscenza e partner di ballo.

Edward Malacria, chi è il ballerino selezionato da Ballando on the road/ "E' un grande professionista"

A quanto pare, tra i due, non correva buon sangue agli inizi, poi però hanno unito le forze e raggiunto grandi traguardi in coppia. “All’inizio eravamo rivali, ballavamo con altri partner e ci incontravamo alle gare. A 15 anni siamo rimasti entrambi senza partner e nessuno dei due voleva ballare con l’altro ma i nostri genitori ci hanno obbligato”, ha confidato Sophia, che proprio con Nikita nel 2021 è arrivata i in finale ai campionati assoluti della Federazione Italiana Danza Sportiva.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stanno insieme?/ "Lui non è uno da mettere in secondo piano"

Sophia Berto, chi è? La rivalità con Nikita diventata alleanza

Milly Carlucci l’ha voluta fortemente nel cast insegnati di Ballando con le stelle 2024 dopo averla vista trionfare a Ballando con Te. Un sogno che si realizza per Sophia, da sempre intrigata dalle luci dei riflettori. “Il ballo è la mia passione da sempre anche se ho avuto momenti difficili ma sono convinta di quello che faccio. Ho ereditato questa passione da mia madre”, ha raccontato in una bella intervista la simpatica insegnante.

Adesso in questa nuova avventura vuole dare il tutto per tutto e aiutare Tommaso ad emergere. In queste prime puntate non sono riusciti a lasciare il segno come avrebbero voluto, ma i riscontri sono stati comunque positivi.

Davide Bonolis, chi è figlio Sonia Bruganelli/ Confessione choc sulla malattia: "Arrivai a pesare 61 chili"