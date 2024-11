Chi è Sophia Berto? Ultimamente abbiamo sentito tanto parlare di lei dopo il suo ingresso a Ballando con le Stelle come insegnante. Ma la sua storia è incredibile ed è arrivata sul palco di Rai 1 dopo anni e anni di sacrifici. Il pubblico si chiede anche se Sophia Berto è fidanzata con Nikita Perrotti, e qui di seguito chiariremo anche questa faccenda. Partiamo con la ballerina. Chi è? Da dove viene? Ci troviamo di fronte all’insegnante di danza più giovane della storia del programma. Classe 2004, Sophia Berto è nata a Chivasso e sin da piccola ha iniziato a studiare danza.

Diventata famosa nel 2024 dopo aver ricevuto il titolo di vincitrice del format “Ballando con te“, la Berto è subito diventata un’icona della sua disciplina, tanto che Milly Carlucci l’ha voluta al più presto come una delle insegnanti del suo programma. Insieme a Nikita Perrotti, ballerino dello show, è riuscita a creare una coppia vincente in ambito lavorativo e non tutti sanno che il loro rapporto inizia da quando avevano entrambi solo 15 anni. All’epoca non avevano nessun partner nel ballo, e i loro genitori li hanno obbligati a ballare insieme.

Sophia Berto e Nikita Perrotti, una simbiosi professionale: “Io sono single”

Chi lo avrebbe mai detto che Nikita Perrotti e Sophia Berto sarebbero diventati poi una delle coppie più famose nel mondo della danza del nostro Paese? Non solo, nel 2021 i due hanno vinto il campionato italiano di latin show, che ha rafforzato ancor più la loro sinergia. Di recente, poi, sono riusciti a raggiungere la finale nella Federazione Italiana Danza Sportiva. Insomma, traguardi non da poco! Ma quello che si chiedono i fan va ben oltre l’aspetto lavorativo. Vedendoli sempre insieme viene naturale domandarsi se Sophia Berto e Nikita Perrotti stanno insieme, ma la risposta è negativa.

La loro simbiosi sul palco è solo professionale, e ad ogni passo di danza si aiutano vicendevolmente a migliorarsi, ma non è mai nato un rapporto oltre a quello della danza. Sophia Berto ha infatti ammesso di essere single e ha chiarito che con Nikita esiste solo una bellissima amicizia che non si tramuterà mai in amore. Di recente, la ballerina si è sfogata confessando quanto sia spesso difficile vivere lontana da casa, dagli affetti e dalle amiche più care, ma del resto, è nel pieno della sua carriera!