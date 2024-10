Tommaso Marini e Sophia Berto preparano un’esibizione “frizzante” per Ballando con le stelle 2024

In queste prime settimane di Ballando con le Stelle 2024, hanno dimostrato di essere una potenza unica. Sophia Berto e Tommaso Marini sono una delle coppie meglio assortite e con buoni margini di crescita. Fin qui non sono stati certo perfetti, anzi la maestra di ballo ha molto lavoro da fare con il suo allievo. Ma il lavoro non sembra spaventare il campione e la sua insegnante, che si sforzano di regalare al pubblico e alla giuria di Ballando con le Stelle 2024 delle performance creative godibili e apprezzabili.

Tommaso Marini si è calato con grande entusiasmo in questa avventura e ce la mette davvero tutta in pista. Nella scorsa puntata i due si sono esibiti con un Boogie che è piaciuto molto al pubblico, un po’ meno però alla giuria che ha poi dato comunque un po’ di incoraggiamento alla coppia. Vedremo dunque cosa ci riserveranno questa sera, sabato 12 ottobre, in una puntata che si preannuncia frizzante.

Tommaso Marini e Sophia Berto, l’entusiasmo contagioso del campione: “Stare qui è bellissimo”

Tommaso Marini, al di là delle opinioni dei giurati, sta vivendo un momento magico. Proprio durante Ballando con le Stelle 2024 ha ammesso di aver realizzato un sogno, un sogno che avrebbe voluto cullare fin dal principio: lavorare nel mondo dello spettacolo e della recitazione. Il campione ha preso un’altra strada, ma ora si gode la competizione di ballo con la sua insegnante Sophia Berto.

“Questa esperienza è davvero bellissima, volevo intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, comunque mi piace l’idea di offrire punti di vista della vita diversi. Noi siamo persone che possiamo fare tante, tante cose. Non è detto che ci si debba concentrare solo su una. Siamo giovani e possiamo provare altre strade”, ha detto.

