Soleil a Delia Duran: “Non lasciare Alex Belli!”/ “Ti ha sempre difeso, ora esageri”

Soleil Sorge ha avuto un confronto con Delia Duran dopo la decisione di quest’ultima, sbandierata ai quattro venti di fronte agli altri inquilini della Casa del Grande Fratello Vip, di dire addio ad Alex Belli. La 33enne venezuelana ha confermato di non avere più esitazioni o ripensamenti in riferimento alla sua volontà, in quanto, a suo giudizio, l’attore si è comportato male e le ha mancato di rispetto. Tuttavia, se qualcuno poteva pensare che Soleil avrebbe fatto i salti di gioia di fronte a questa scelta, si è sicuramente dovuto ricredere, dal momento che l’ex concorrente di “Pechino Express” ha cercato di far riflettere Delia.

Queste sono state le sue parole, riprese da Biccy.it: “Non è vero che non ti tutela! Qui dentro ti ha sempre difesa e tutelata. Lui sta soltanto dimostrando affetto per quello che aveva qui dentro. Aspetta a prendere decisioni così affrettate. Non buttare l’anello adesso, stai esagerando”. E, ancora: “Hai perdonato tutto e hai tenuto duro e adesso crolli e lo lasci? Ok che ognuno ha i suoi tempi, ma il tuo comportamento non lo capisco. Prenditi del tempo per riflettere, rilassati, divertiti, mettiti in disparte o se vuoi balla e goditi la musica, ma non prendere decisioni di cui potresti pentirti. Ale in casa ha detto che sei una persona splendida”.

SOLEIL SORGE TENTA DI SALVARE LA RELAZIONE TRA ALEX BELLI E DELIA DURAN: “QUANDO L’HO BACIATO…”

Nel prosieguo del dialogo tra Delia e Soleil, quest’ultima, riferendosi ad Alex Belli, ha evidenziato che lui nella Casa ha sempre parlato benissimo del suo matrimonio e che non c’è mai stata la voglia di rovinare quel legame, tanto che “ho messo dei limiti e ho cercato di non innamorarmi. Mi sono accorta che siamo usciti dai binari dell’amicizia e ho messo un freno. Questo perché lui è sposato con te. Nonostante tutto lui mi ha spiegato che avete un amore libero”.

C’è stato, però, il bacio appassionato tra lei e Alex Belli, che Soleil ha spiegato in questi termini, come riferisce Biccy.it: “Lui mi diceva che mi amava e io facevo finta di nulla, poi negli ultimi giorni vedevo dei teatrini, tipo la caccia al tesoro. Allora l’ho baciato, per dimostrargli che lui voleva fare dei giochi, ma in realtà aveva dei sentimenti. In quel momento io ero ferita e mi sono sentita presa in giro. Poi sono tornata sui miei passi perché mi ha fatto capire che era tutto vero”.



