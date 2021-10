Sophie Codegoni “a 6 anni sognavo le tett* grandi”/ “L’ultima volta? Dopo la scelta…”

Prima di fare il suo ingresso nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha rilasciato una intervista intima al portale Mow Magazine in cui ha fatto alcune confessioni hot ed ha parlato anche della sua relazione con Matteo Ranieri, conosciuto nella trasmissione Uomini e Donne. La Codegoni ha esordito parlando dell’intervento al seno che sognava sin da bambina. Il suo desiderio sin da quando aveva 6 anni era essere “riccia, capelli rossi e tett* grandi”. Alla fine, dice, “sono liscia e bionda ma le tett* grosse sono arrivate”, seppur a 19 anni.

Una decisione, quella di rifarsi il seno, condivisa ed approvato in pieno dalla madre, un po’ meno dal padre, con il quale c’è un po’ di conflitto rispetto alle sue scelte di vita e professionali. “Ma sulle tett* è stato d’accordo con me, non avevo un bel seno”, ha svelato. Rispetto alla storia con Matteo ed al suo epilogo, l’ha definito “una batosta”. Lui l’avrebbe lasciata per via del suo aspetto e del carattere ma lei ha commentato: “Esteticamente mi conosceva, caratterialmente durante la trasmissione mi sono sempre fatta vedere per quella che sono con i miei difetti e i miei pregi… Quindi per me è stata una mazzata”. Ad oggi i due non hanno avuto modo di confrontarsi, per questo a Sophie non dispiacerebbe affatto un confronto, anche nella Casa del GF Vip.

Sophie Codegoni e le confessioni intime prima del GF Vip

L’ex tronista ed oggi Vippona, Sophie Codegoni, nei mesi scorsi ha dovuto fare i conti con le accuse del web rispetto alla fine della sua storia con Matteo Ranieri. In tanti infatti l’hanno tacciata di essere una persona falsa. Dopo Matteo, l’influencer ha ammesso di non aver avuto alcuna storia o flirt, smentendo quelli che le sono stati attribuiti con Nicolò Zaniolo o Fabrizio Corona che ha definito solo amici: “Dopo Matteo mi sono presa una pausa totale perché davvero ci sono rimasta male. E da lì non ho mai trovato qualcuno che ne valesse la pena”.

A tal proposito ha svelato quando è stata l’ultima volta in cui è stata in intimità con qualcuno: “Non me lo ricordo nemmeno più! Ma proprio neanche come si fa! Allora, l’ultima volta credo sia stata il giorno della scelta quindi… sei mesi fa oramai”. La sua prima volta invece la ricorda bene: aveva appena 14 anni e lei la definisce “la storia più assurda della mia vita”. Lui, Tommaso, aveva 19 anni. Un vero e proprio colpo di fulmine ma ancora una volta un epilogo disastroso: “Ero convinta che sarebbe stato il mio fidanzato per sempre. Ci siamo frequentati per un mesetto e poi ho scoperto che fosse fidanzato da due anni”.



