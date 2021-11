Sophie Codegoni attacca Katia Ricciarelli per difendere Miriana Trevisan/ È tutta strategia?

Il rapporto tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi continua ad appassionare il pubblico tra momenti di quiete ed altri di guerra totale. “Ti chiedo di non parlarmi più” esclama enfatica Sophie Codegoni nel diverbio avuto con Gianmaria Antinolfi, proseguendo poi con un definitivo “Non c’è mai stato un noi e non ci sarà”. Con queste parole la bella influencer ha voluto zittire del tutto Gianmaria che, parlando da buon maschio poco ‘alfa’ con gli amici della casa, ha aumentato e non di poco la portata della sua relazione avuta con Sophie in precedenza. Nel post diretta di lunedì 22 novembre forse questo è stato il momento di massima tensione all’interno della casa del Grande Fratello VIP: Sophie è davvero stanca di sentire Gianmaria vantarsi, renderla quasi follemente innamorata al tempo di quello che lei definisce un flirt e poco più mentre Gianmaria ha esaltato un amore che la Codegoni ha ridimensionato e non di poco.

Cosa accadrà tra i due? Gianmaria, su richiesta degli amici Aldo Montano e Manuel Bortuzzo, si sta tenendo a debita distanza dopo aver discusso nuovamente con lei per averla scelta nel gruppo di un’attività del Grande Fratello. Sophie, a sua volta, alterna momenti in cui lo ignora totalmente ed altri in cui trascorre del tempo con lui come è accaduto l’altra sera quando hanno giocato in giardino a tennis usando le padelle della cucina.

Sophie Codegoni contro Katia Ricciarelli?

Il caratterino pepato di Sophie esce di frequente e proprio nelle ultimissime ore la ragazza è stata al centro di una presa di posizione non di poco conto. Cosa è accaduto nello specifico? Katia Ricciarelli, per rinfocolare le spente attività del gruppo, ha deciso di mettere in scena nel salotto della casa la Turandot, un’opera lirica a lei tanto cara. Miriana era prevista come schiava, la celebre Liù che si dona alla causa del Principe senza nome che porterà l’algida Regina Turandot all’amore, ma gli screzi tra la Ricciarelli e la Trevisan hanno portato alla decisione della soprano di escludere l’ex ‘Non è la RAI’. Ciò ha fatto imbufalire Sophie che ha preso le difese di Miriana dichiarando che se un solo membro del gruppo viene escluso da un’attività collettiva a questo gioco squallido lei non vuole partecipare. Per questo motivo forse la Codegoni dara forfait nei confronti della Ricciarelli e della sua voglia di melodramma e melodramma, alla fine, è stato.

Le due donne, Sophie e Miriana, sono molto vicine in queste ore e durante l’ultima notte nella casa, dormendo assieme, la Trevisan ha accolto le confessioni e gli sfoghi della bionda influencer che le ha confidato di non sopportare più la Ricciarelli, non solo per la decisione di escludere Miriana dalla pantomima in chiave pucciniana, ma anche per l’atteggiamento da diva con la quale si propone al gruppo, non ultima la lamentela sui tempi di servizio della cena della serata precedente, a detta di Katia, troppo lenti. Sophie confessa a Miriana che nella Ricciarelli cercava una sorta di guida, una mamma per il gruppo e ha trovato solo una nonna acida e pretenziosa. I giochi sono sempre più intricati.



